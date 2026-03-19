Dari Lotte World Tower hingga Gwanghwamun, Instalasi Merah BTS Hiasi Landmark Ikonik Seoul

Gambar perspektif huruf 'Arirang' BTS yang tertulis di pilar Menara Namsan.(MI/Dok Big Hit Music)

PEMANDANGAN visual di berbagai sudut kota Seoul mengalami transformasi drastis menjelang kembalinya BTS ke panggung musik dunia pada Maret 2026.

Jika biasanya ibu kota Korea Selatan tersebut identik dengan pancaran cahaya ungu setiap kali grup fenomena global ini menggelar acara besar, kali ini warna merah menyala justru mendominasi berbagai ornamen panggung dan instalasi cahaya di titik-titik ikonik kota.

Perubahan warna yang cukup kontras ini sempat memicu diskusi luas di kalangan publik dan penggemar, hingga akhirnya HYBE, melalui label Big Hit Music, memberikan klarifikasi resmi untuk menjelaskan bahwa penggunaan warna merah merupakan bagian integral dari identitas album terbaru mereka yang bertajuk Arirang.

Baca juga : BTS dan BigBang Lakukan Comeback, Pendapatan K-pop Diprediksi Melonjak di 2026

Transformasi Merah di Landmark Ikonik Seoul

Transformasi visual ini mulai terlihat secara masif sejak 18 Maret 2026, kerika Pemerintah Kota Seoul bekerja sama dengan HYBE mengaktifkan pencahayaan bertema merah di belasan lokasi strategis.

Langkah ini merupakan bagian dari proyek bertajuk BTS The City Arirang Seoul yang dirancang khusus untuk menciptakan atmosfer panggung raksasa di seluruh kota.

Penggunaan warna merah tersebut diterapkan secara spesifik pada elemen dekoratif dan sistem pencahayaan panggung, bukan pada fasilitas publik seperti lampu lalu lintas, guna menghindari kesalahpahaman fungsi di jalan raya.

Baca juga : Terobos Rumah Jungkook BTS, Sasaeng Ditangkap

Di pusat keramaian Gwanghwamun Square, panggung utama untuk acara comeback show telah dipasangi instalasi LED raksasa dan lampu sorot yang memancarkan spektrum merah crimson.

Ornamen berbentuk logo BTS yang biasanya tampil dengan nuansa ungu kini berganti rupa menjadi merah metalik untuk menyesuaikan dengan tema visual era terbaru mereka.

Fenomena serupa juga terlihat di gedung pencakar langit seperti Namsan Seoul Tower dan Lotte World Tower, kedua gedung tertinggi di Seoul ini mengubah pencahayaan fasad mereka menjadi merah statis yang akan menyala setiap pukul 19:30 hingga 21:30.

Representasi Visual dan Makna di Balik Ornamen

Selain pada bangunan tinggi, detail ornamen merah ini juga tersebar di kawasan wisata seperti Cheonggyecheon melalui instalasi Arirang Light Walk.

Sepanjang aliran sungai tersebut, deretan lampu dekoratif merah menampilkan simbol-simbol lirik lagu dari album terbaru yang dipadukan dengan pencahayaan artistik.

Sementara itu, di Banpo Hangang Park, pertunjukan air mancur yang biasanya berwarna-warni kini dimodifikasi menggunakan filter lampu LED merah yang bergerak sinkron dengan ritme musik terbaru BTS, mempertegas kesan bahwa seluruh kota sedang menyambut narasi baru sang artis.

Dalam pernyataan resminya, HYBE menegaskan bahwa pemilihan warna merah murni didasarkan pada konsep warna kunci atau key color dari album Arirang.

Warna ini dipilih untuk merepresentasikan energi, semangat dinamis, dan keberanian dalam perjalanan karier BTS yang telah memasuki dekade kedua.

Pihak agensi juga secara tegas meminta agar publik tidak mengaitkan pemilihan warna ini dengan isu politik lokal yang sedang hangat di Korea Selatan, melainkan melihatnya sebagai bentuk eksplorasi artistik.

Meskipun warna ungu tetap menjadi identitas permanen bagi BTS dan penggemarnya, penggunaan warna merah pada ornamen kota kali ini menjadi simbol perayaan atas fase baru yang lebih berani dalam diskografi mereka. (Soompi/Z-1)