Heeseung Enhypen Mengumumkan Kepergian untuk Solo Karier

Heeseung(Instagram/@enhypen_belift, @heeseung.enhypen)

HEESEUNG atau Lee Heeseung dari ENHYPEN akan meninggalkan grup dan debut sebagai artis solo. Dilansir dari Soompi, pada 10 Maret, agensi ENHYPEN, BELIFT LAB, membagikan pernyataan resmi berikut:

Halo, ini BELIFT LAB.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ENGENE atas dukungan yang tak tergoyahkan untuk ENHYPEN dan memberikan informasi mengenai aktivitas masa depan ENHYPEN.

BELIFT LAB telah mempertimbangkan dengan matang arah dan tujuan masa depan ENHYPEN. Melalui diskusi mendalam dengan masing-masing anggota mengenai visi masa depan yang mereka bayangkan dan arah tim, menjadi jelas bahwa Heeseung memiliki visi musik yang unik, dan kami telah memutuskan untuk menghormatinya.

Oleh karena itu, Heeseung akan berpisah dengan ENHYPEN, dan ENHYPEN akan melanjutkan aktivitas resmi sebagai grup beranggotakan enam orang.

Sulit untuk menjelaskan seluruh proses melalui pengumuman singkat ini, tetapi keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang matang. Kami memahami bahwa berita ini mungkin sulit diterima dan dapat menimbulkan reaksi yang beragam. Namun, kami harap Anda memahami bahwa keputusan ini diambil demi masa depan ENHYPEN dan Heeseung.

ENHYPEN tetap berkomitmen untuk membagikan penampilan energik kepada ENGENE. Heeseung akan mempersiapkan album solo sebagai artis di bawah BELIFT LAB.

Kami mohon dukungan dan cinta ENGENE yang terus menerus untuk ENHYPEN dan Heeseung saat mereka memulai bab baru dalam perjalanan mereka.

Terima kasih.

Dengan kabar tersebut menyebar dengan cepat di media sosial, para penggemar kini membanjiri platform-platform dengan reaksi, teori, dan ucapan belasungkawa yang penuh emosi saat mereka berusaha memahami perubahan mendadak dalam formasi ENHYPEN.

Sejak debut pada tahun 2020, ENHYPEN dengan cepat naik daun menjadi salah satu grup K-pop paling berpengaruh di generasinya.

ENHYPEN merupakan grup beranggotakan tujuh orang ini berhasil membangun basis penggemar internasional yang besar dan meraih berbagai penghargaan, termasuk Daesang dan Bonsang, yang menandakan kemunculan mereka yang gemilang di industri musik. Penampilan yang memukau, lagu-lagu yang menduduki puncak chart, dan interaksi yang kuat dengan penggemar membantu mengukuhkan posisi mereka sebagai bintang K-pop global. (H-4)

