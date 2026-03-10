Profil Heeseung: Biodata, Fakta Menarik, dan Perjalanan Karier Solo Eks ENHYPEN

Lee Heeseung(Instagram/@enhypen_belift, @heeseung.enhypen)

DUNIA K-pop mengenal Lee Heeseung atau Heensung sebagai definisi dari seorang "Ace". Sejak kemunculannya di ajang survival I-LAND pada tahun 2020, Heeseung telah mencuri perhatian berkat kombinasi langka antara vokal yang emosional, kemampuan menari yang tajam, dan karisma panggung yang tak terbantahkan. Di tahun 2026 ini, saat ia memulai babak baru sebagai artis solo, namanya tetap menjadi standar emas bagi para idola generasi keempat.

Biodata Lengkap Lee Heeseung

Lahir di Uiwang pada 15 Oktober 2001, Heeseung tumbuh dengan ambisi besar di dunia musik. Berikut adalah data singkat sang idola:

Informasi Detail Nama Asli Lee Hee-seung (이희승) Nama Inggris Evan Lee Tanggal Lahir 15 Oktober 2001 Tinggi Badan 181.5 cm MBTI ISTP Agensi BELIFT LAB (HYBE)

People Also Ask: Mengapa Heeseung Disebut Sebagai 'Ace'?

Istilah "Ace" tidak diberikan sembarangan. Selama masa trainee di Big Hit Entertainment, Heeseung adalah legenda di antara para trainee. Ia berlatih bersama anggota TXT dan dikenal sebagai trainee yang menguasai semua bidang: vokal, tari, hingga rap. Di ENHYPEN, ia sering kali memegang bagian tersulit dalam lagu, membuktikan bahwa ia adalah pilar musikalitas grup tersebut hingga keputusannya untuk berkarier solo pada Maret 2026.

Kemampuan Langka: Apa Itu Absolute Pitch Heeseung? Salah satu fakta paling menarik dari Heeseung adalah kemampuan Absolute Pitch. Ia mampu mengidentifikasi nada hanya dengan mendengarnya sekali tanpa referensi nada lain. Kemampuan ini sangat membantu dalam proses rekaman dan aransemen lagu, menjadikannya salah satu produser muda yang diperhitungkan di industri K-Pop saat ini.

Karier Solo dan Visi Musikal 2026

Setelah enam tahun yang gemilang bersama ENHYPEN, Heeseung secara resmi mengumumkan karier solonya pada 10 Maret 2026. Keputusan ini diambil setelah diskusi panjang untuk mengeksplorasi identitas musikalnya yang lebih condong ke genre R&B dan Indie. Meski sudah tidak aktif dalam formasi grup, Heeseung tetap berada di bawah naungan BELIFT LAB sebagai solois.

