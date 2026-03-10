Ini Alasan Heeseung Keluar dari ENHYPEN

Headline
KABAR mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Lee Heeseung, anggota tertua sekaligus pilar utama grup ENHYPEN, secara resmi dinyatakan tidak lagi menjadi bagian dari grup besutan Belift Lab tersebut per Maret 2026. Keputusan ini memicu gelombang reaksi dari ENGENE (sebutan fans ENHYPEN) di seluruh dunia.
Berdasarkan pernyataan resmi dari Belift Lab yang dirilis melalui platform Weverse, alasan utama Heeseung keluar dari ENHYPEN adalah adanya kesepakatan bersama untuk mengeksplorasi jalur musikalitas yang berbeda. Setelah diskusi panjang selama periode evaluasi kontrak, Heeseung memutuskan untuk fokus pada karier sebagai solois dan produser musik.
Agensi menegaskan bahwa hubungan antara Heeseung dan enam anggota lainnya (Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, dan Ni-ki) tetap terjalin dengan baik. Langkah ini diambil agar Heeseung dapat lebih bebas mengekspresikan warna musik pribadinya yang selama ini mungkin terbatas dalam format grup K-pop idola.
Bagi penggemar baru atau masyarakat awam, sosok Heeseung bukan sekadar anggota biasa. Ia sering dijuluki sebagai "Ace" atau pemain kunci dalam grup. Berikut adalah profil dan fakta menarik Lee Heeseung:
Heeseung dikenal karena kemampuan vokalnya yang stabil meski sambil melakukan koreografi yang sulit. Selain itu, ia memiliki kemampuan perfect pitch yang jarang dimiliki oleh idola lain, menjadikannya tumpuan utama dalam setiap produksi lagu ENHYPEN.
Dengan keluarnya Heeseung, ENHYPEN akan melanjutkan aktivitas mereka dengan formasi enam anggota. Meskipun berat bagi penggemar, Belift Lab meminta dukungan penuh untuk langkah baru Heeseung sebagai solois maupun untuk kegiatan masa depan ENHYPEN.
Hingga berita ini diturunkan, tagar terkait Heeseung masih memuncaki trending topik di berbagai media sosial. Banyak penggemar yang berharap Heeseung segera merilis karya solo yang telah lama dinantikan. (Z-4)
Kepergiannya tentu menjadi tantangan besar bagi ENHYPEN yang kini menyisakan enam anggota untuk melanjutkan jadwal tur dunia mereka pada pertengahan 2026 mendatang.
