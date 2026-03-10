Ini Alasan Heeseung Keluar dari ENHYPEN

Lee Hee-seung(Doc IMDB)

KABAR mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Lee Heeseung, anggota tertua sekaligus pilar utama grup ENHYPEN, secara resmi dinyatakan tidak lagi menjadi bagian dari grup besutan Belift Lab tersebut per Maret 2026. Keputusan ini memicu gelombang reaksi dari ENGENE (sebutan fans ENHYPEN) di seluruh dunia.

Alasan Heeseung Keluar dari ENHYPEN

Berdasarkan pernyataan resmi dari Belift Lab yang dirilis melalui platform Weverse, alasan utama Heeseung keluar dari ENHYPEN adalah adanya kesepakatan bersama untuk mengeksplorasi jalur musikalitas yang berbeda. Setelah diskusi panjang selama periode evaluasi kontrak, Heeseung memutuskan untuk fokus pada karier sebagai solois dan produser musik.

Agensi menegaskan bahwa hubungan antara Heeseung dan enam anggota lainnya (Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, dan Ni-ki) tetap terjalin dengan baik. Langkah ini diambil agar Heeseung dapat lebih bebas mengekspresikan warna musik pribadinya yang selama ini mungkin terbatas dalam format grup K-pop idola.

Siapa Heeseung ENHYPEN? Profil sang 'Ace' Serba Bisa

Bagi penggemar baru atau masyarakat awam, sosok Heeseung bukan sekadar anggota biasa. Ia sering dijuluki sebagai "Ace" atau pemain kunci dalam grup. Berikut adalah profil dan fakta menarik Lee Heeseung:

Nama Lengkap: Lee Hee-seung

Lee Hee-seung Tanggal Lahir: 15 Oktober 2001

15 Oktober 2001 Asal: Namyangju, Gyeonggi, Korea Selatan

Namyangju, Gyeonggi, Korea Selatan Masa Trainee: Ia menjalani pelatihan selama 3 tahun 1 bulan di bawah BigHit Music (sebelum pindah ke Belift Lab).

Ia menjalani pelatihan selama 3 tahun 1 bulan di bawah BigHit Music (sebelum pindah ke Belift Lab). Pencapaian I-LAND: Heeseung menempati peringkat ke-5 di babak final ajang survival I-LAND dengan total 1.137.323 suara.

Heeseung dikenal karena kemampuan vokalnya yang stabil meski sambil melakukan koreografi yang sulit. Selain itu, ia memiliki kemampuan perfect pitch yang jarang dimiliki oleh idola lain, menjadikannya tumpuan utama dalam setiap produksi lagu ENHYPEN.

Dampak Bagi Masa Depan ENHYPEN

Dengan keluarnya Heeseung, ENHYPEN akan melanjutkan aktivitas mereka dengan formasi enam anggota. Meskipun berat bagi penggemar, Belift Lab meminta dukungan penuh untuk langkah baru Heeseung sebagai solois maupun untuk kegiatan masa depan ENHYPEN.

Hingga berita ini diturunkan, tagar terkait Heeseung masih memuncaki trending topik di berbagai media sosial. Banyak penggemar yang berharap Heeseung segera merilis karya solo yang telah lama dinantikan. (Z-4)