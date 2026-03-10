Heeseung Keluar dari ENHYPEN, Fokus Karier Solo 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Kabar mengejutkan datang dari dunia K-pop. Lee Heeseung, anggota tertua sekaligus vokalis utama grup ENHYPEN, secara resmi dinyatakan keluar dari grup pada Selasa, 10 Maret 2026. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh agensi yang menaungi mereka, BELIFT LAB, melalui platform Weverse dan media sosial resmi.

Keputusan besar ini diambil setelah diskusi panjang antara agensi dan para anggota mengenai visi masa depan grup. Menurut pernyataan BELIFT LAB, Heeseung memiliki jalur musikalitas yang berbeda yang ingin ia kejar sebagai artis individu. Meski keluar dari grup, Heeseung dipastikan tetap bernaung di bawah manajemen BELIFT LAB sebagai penyanyi solo.

Alasan Heeseung Keluar dari ENHYPEN

Pihak agensi menjelaskan bahwa perpisahan ini adalah hasil pertimbangan matang demi kebaikan masa depan ENHYPEN maupun Heeseung sendiri. Perbedaan visi musikal menjadi alasan utama di balik keputusan ini.

"Melalui diskusi mendalam mengenai arah masa depan tim dan ambisi pribadi setiap member, menjadi jelas bahwa Heeseung memiliki visi musikal yang berbeda dan unik. Kami telah memutuskan untuk menghormati aspirasinya tersebut," tulis BELIFT LAB dalam pernyataan resminya (10/3/2026).

Heeseung juga mengunggah surat menyentuh untuk para penggemar (ENGENE) melalui Weverse. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan selama enam tahun terakhir sejak debut mereka di tahun 2020 melalui ajang I-LAND. Ia menegaskan bahwa momen bersama ENHYPEN akan selalu menjadi kenangan berharga dalam hidupnya.

Isi Pesan Heeseung untuk ENGENE: "Bagi saya, enam tahun ini adalah waktu yang penuh dengan momen berharga yang tak terlukiskan. Saya ingin menjadi orang yang terus mendukung ENHYPEN lebih dari siapa pun. Saya sedang bekerja keras menyiapkan album agar bisa segera bertemu kalian lagi sebagai solois."

Masa Depan ENHYPEN dan Karier Solo Heeseung

Dengan kepergian Heeseung, ENHYPEN akan melanjutkan aktivitas resmi mereka dengan formasi enam anggota, yaitu:

Jungwon

Jay

Jake

Sunghoon

Sunoo

Ni-ki

Sementara itu, Heeseung dikabarkan tengah mempersiapkan album solo perdananya yang akan dirilis dalam waktu dekat. BELIFT LAB memastikan bahwa meskipun Heeseung tidak lagi menjadi bagian dari grup, ia tetap menjadi artis di bawah naungan agensi tersebut.

Agensi meminta para penggemar untuk tetap memberikan dukungan penuh bagi babak baru perjalanan karier Heeseung maupun langkah ENHYPEN ke depannya sebagai grup dengan enam personel. Perubahan ini terjadi tak lama setelah ENHYPEN merayakan kesuksesan album terbaru mereka, The Sin: Vanish, yang rilis pada Januari 2026 lalu.