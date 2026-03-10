Perjalanan Karier Heeseung: Dari Trainee Big Hit hingga Bintang Solo 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Dunia K-pop mengenal Lee Heeseung sebagai sosok "Ace" atau anggota serba bisa sejak pertama kali muncul di ajang I-LAND pada tahun 2020. Lahir pada 15 Oktober 2001, Heeseung telah mendedikasikan masa mudanya untuk mengasah kemampuan vokal dan tari yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di generasinya.

Biodata Lengkap Lee Heeseung

Informasi Detail Nama Lengkap Lee Hee-seung (이희승) Tanggal Lahir 15 Oktober 2001 Asal Uiwang, Gyeonggi-do, Korea Selatan Pendidikan Gwangnam High School (Lulus) Posisi di ENHYPEN Main Vocalist, Center, Lead Dancer

Perjalanan Karier: Dari Trainee Unggulan hingga Bintang Global

Sebelum debut dengan ENHYPEN, Heeseung adalah trainee legendaris di Big Hit Music. Ia berlatih bersama anggota TXT dan sering disebut sebagai "trainee nomor satu" karena kemampuannya yang merata di semua bidang. Dedikasinya selama 3 tahun 1 bulan masa pelatihan membuahkan hasil saat ia mengikuti ajang I-LAND.

Di ENHYPEN, Heeseung memegang peran krusial. Sebagai anggota tertua setelah Jay (berdasarkan bulan lahir), ia sering menjadi penengah dan mentor vokal bagi anggota lainnya. Kontribusinya dalam diskografi ENHYPEN sangat besar, terutama dalam memberikan warna vokal R&B yang modern pada lagu-lagu seperti "Polaroid Love" dan "Bite Me".

Keputusan Mengejutkan di Tahun 2026

Setelah enam tahun berkarier bersama grup, pada 10 Maret 2026, Heeseung resmi dinyatakan keluar dari formasi ENHYPEN. Keputusan ini diambil untuk memfasilitasi keinginan Heeseung dalam mengeksplorasi identitas musikalnya secara mandiri. Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari grup, Heeseung tetap melanjutkan kontraknya dengan BELIFT LAB sebagai penyanyi solo.

Fakta Menarik Lee Heeseung:

Vokal Pitch Sempurna: Heeseung dikenal memiliki kemampuan absolute pitch, di mana ia bisa mengenali nada hanya dengan mendengarnya sekali.

Heeseung dikenal memiliki kemampuan absolute pitch, di mana ia bisa mengenali nada hanya dengan mendengarnya sekali. Role Model: Ia sangat mengagumi gaya bermusik yang menggabungkan elemen pop dan R&B kontemporer.

Ia sangat mengagumi gaya bermusik yang menggabungkan elemen pop dan R&B kontemporer. Kepribadian: Berdasarkan tes MBTI, ia sering diidentifikasi sebagai INFP, sosok yang kreatif dan penuh empati.

Kini, para penggemar atau ENGENE menantikan karya perdana Heeseung sebagai solois. Dengan bakatnya yang luar biasa, banyak pengamat musik memprediksi Heeseung akan menjadi salah satu solois pria tersukses di industri K-pop masa depan.