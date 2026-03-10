Perjalanan Karier Heeseung: Dari Trainee Big Hit hingga Bintang Solo 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Dunia K-pop mengenal Lee Heeseung sebagai sosok "Ace" atau anggota serba bisa sejak pertama kali muncul di ajang I-LAND pada tahun 2020. Lahir pada 15 Oktober 2001, Heeseung telah mendedikasikan masa mudanya untuk mengasah kemampuan vokal dan tari yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di generasinya.
|Informasi
|Detail
|Nama Lengkap
|Lee Hee-seung (이희승)
|Tanggal Lahir
|15 Oktober 2001
|Asal
|Uiwang, Gyeonggi-do, Korea Selatan
|Pendidikan
|Gwangnam High School (Lulus)
|Posisi di ENHYPEN
|Main Vocalist, Center, Lead Dancer
Sebelum debut dengan ENHYPEN, Heeseung adalah trainee legendaris di Big Hit Music. Ia berlatih bersama anggota TXT dan sering disebut sebagai "trainee nomor satu" karena kemampuannya yang merata di semua bidang. Dedikasinya selama 3 tahun 1 bulan masa pelatihan membuahkan hasil saat ia mengikuti ajang I-LAND.
Di ENHYPEN, Heeseung memegang peran krusial. Sebagai anggota tertua setelah Jay (berdasarkan bulan lahir), ia sering menjadi penengah dan mentor vokal bagi anggota lainnya. Kontribusinya dalam diskografi ENHYPEN sangat besar, terutama dalam memberikan warna vokal R&B yang modern pada lagu-lagu seperti "Polaroid Love" dan "Bite Me".
Setelah enam tahun berkarier bersama grup, pada 10 Maret 2026, Heeseung resmi dinyatakan keluar dari formasi ENHYPEN. Keputusan ini diambil untuk memfasilitasi keinginan Heeseung dalam mengeksplorasi identitas musikalnya secara mandiri. Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari grup, Heeseung tetap melanjutkan kontraknya dengan BELIFT LAB sebagai penyanyi solo.
Kini, para penggemar atau ENGENE menantikan karya perdana Heeseung sebagai solois. Dengan bakatnya yang luar biasa, banyak pengamat musik memprediksi Heeseung akan menjadi salah satu solois pria tersukses di industri K-pop masa depan.
Terungkap alasan mengapa Heeseung keluar dari ENHYPEN. BELIFT LAB sebut perbedaan visi musikal sebagai faktor utama. Simak detail lengkapnya!
Heeseung resmi keluar dari ENHYPEN per 10 Maret 2026. Simak pernyataan resmi BELIFT LAB, alasan hengkang, dan rencana karier solo Heeseung di sini.
Heeseung resmi hengkang dari ENHYPEN per 10 Maret 2026. Simak alasan agensi BELIFT LAB dan isi surat lengkap Heeseung mengenai karier solonya.
Heeseung resmi tinggalkan ENHYPEN per 10 Maret 2026. BELIFT LAB konfirmasi Heeseung bakal debut solo. Simak alasan dan nasib ENHYPEN selanjutnya di sini.
Resmi! Heeseung keluar dari ENHYPEN per 10 Maret 2026. Simak alasan agensi BELIFT LAB dan daftar 6 member ENHYPEN yang tersisa di sini.
HEESEUNG atau Lee Heeseung dari ENHYPEN akan meninggalkan grup dan debut sebagai artis solo. Dilansir dari Soompi, pada 10 Maret, agensi ENHYPEN, BELIFT LAB
Simak profil lengkap Lee Heeseung, eks member ENHYPEN yang kini berkarier solo. Biodata, fakta unik absolute pitch, hingga perjalanan kariernya di 2026.
Kepergiannya tentu menjadi tantangan besar bagi ENHYPEN yang kini menyisakan enam anggota untuk melanjutkan jadwal tur dunia mereka pada pertengahan 2026 mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved