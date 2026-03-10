Isi Surat Menyentuh Heeseung Usai Keluar dari ENHYPEN: "Mimpi yang Berbeda"

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Kabar mengejutkan datang dari BELIFT LAB yang mengumumkan bahwa Lee Heeseung resmi meninggalkan ENHYPEN per Selasa, 10 Maret 2026. Keputusan ini mengakhiri perjalanan enam tahun Heeseung bersama grup yang membesarkan namanya tersebut.

Perbedaan Visi Musikal Menjadi Alasan Utama

Berdasarkan rilis resmi agensi di platform Weverse, alasan utama Heeseung keluar adalah adanya perbedaan visi musikal. Setelah diskusi panjang dengan agensi dan anggota lainnya, Heeseung merasa perlu mengejar jalur artistik yang lebih personal secara mandiri.

"Kami telah melakukan diskusi mendalam mengenai aspirasi masing-masing anggota dan arah tim ke depan. Dalam proses ini, kami mengonfirmasi bahwa Heeseung memiliki visi musik yang sangat jelas yang ingin dia kejar, dan kami memutuskan untuk menghormati pilihannya," tulis BELIFT LAB (10/3/2026).

Status Heeseung di BELIFT LAB

Meskipun sudah tidak lagi menjadi bagian dari ENHYPEN, para penggemar (ENGENE) tidak perlu khawatir akan kehilangan jejak sang idola. Berikut adalah poin-poin penting terkait status Heeseung saat ini:

Tetap di Bawah Agensi: Heeseung masih bernaung di bawah manajemen BELIFT LAB (HYBE Labels).

Karier Solo: Ia akan segera memulai debutnya sebagai penyanyi solo.

Ia akan segera memulai debutnya sebagai penyanyi solo. Persiapan Album: Saat ini Heeseung sedang dalam tahap produksi album solo perdananya yang dijadwalkan rilis dalam waktu dekat.

Dampak pada Formasi ENHYPEN Dengan hengkangnya Heeseung, ENHYPEN akan melakukan reorganisasi tim dan melanjutkan semua aktivitas resmi dengan enam anggota: Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, dan Ni-ki.

Pesan Haru Heeseung untuk Penggemar

Melalui surat tulisan tangan, Heeseung mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para anggota dan ENGENE. Ia menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang sangat matang agar ia bisa menyapa penggemar dengan warna musik yang benar-benar ia inginkan.

"Saya ingin menjangkau kalian dengan cara yang lebih baik sesuai dengan arahan musikal yang saya yakini. Terima kasih telah mendukung mimpi saya selama enam tahun ini," tulis Heeseung dalam pesannya.

Keluarnya Heeseung terjadi di tengah puncak kesuksesan ENHYPEN setelah mereka memenangkan Daesang di D Awards 2026 bulan lalu. Agensi meminta penggemar untuk terus memberikan dukungan bagi babak baru karier Heeseung maupun langkah ENHYPEN ke depannya.