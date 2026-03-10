Profil Lengkap Heeseung, Idol yang Putuskan Keluar dari ENHYPEN

Headline
KABAR mengejutkan datang dari industri hiburan Korea Selatan pada Selasa, 10 Maret 2026. Lee Heeseung secara resmi dinyatakan keluar dari grup yang membesarkan namanya, ENHYPEN. Keputusan ini mengakhiri spekulasi penggemar yang telah beredar selama beberapa pekan terakhir di media sosial.
Berdasarkan rilis resmi dari BELIFT LAB, alasan utama Heeseung memutuskan untuk keluar adalah adanya keinginan untuk fokus pada karier solo dan eksplorasi musikalitas pribadi. Diskusi mengenai hal ini dikabarkan telah berlangsung sejak akhir tahun 2025.
"Kami menginformasikan bahwa Heeseung akan mengakhiri aktivitasnya sebagai anggota ENHYPEN. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan visi artistik sang artis yang ingin menempuh jalur baru sebagai solois," ungkap pihak agensi.
Lee Heeseung merupakan sosok sentral dalam grup ENHYPEN sejak debut mereka pada November 2020. Berikut adalah data profil lengkapnya:
|Detail
|Informasi
|Nama Lengkap
|Lee Hee-seung
|Tanggal Lahir
|15 Oktober 2001
|Asal
|Namyangju, Gyeonggi, Korea Selatan
|Posisi Terakhir
|Main Vocalist, Center
|Zodiak
|Libra
Heeseung memulai debutnya setelah menempati peringkat kelima di final ajang survival I-LAND. Selama hampir enam tahun berkarier bersama ENHYPEN, ia telah berkontribusi dalam berbagai hits global seperti "Given-Taken", "Fever", hingga "Bite Me".
Keahlian vokalnya seringkali dipuji oleh kritikus musik sebagai salah satu yang terbaik di generasinya. Kepergiannya tentu menjadi tantangan besar bagi ENHYPEN yang kini menyisakan enam anggota untuk melanjutkan jadwal tur dunia mereka pada pertengahan 2026 mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal resmi mengenai perilisan album solo Heeseung. Namun, BELIFT LAB mengonfirmasi bahwa ia akan tetap berada di bawah naungan agensi tersebut untuk aktivitas individunya.
Pasca-hengkangnya Heeseung, ENHYPEN akan tetap berjalan dengan formasi Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, dan Ni-ki. Agensi memastikan bahwa kontrak anggota lainnya tetap berjalan normal dan persiapan untuk comeback grup tetap dilakukan sesuai rencana.
Para ENGENE (sebutan fans ENHYPEN) di seluruh dunia memberikan reaksi beragam, namun mayoritas tetap memberikan dukungan atas keputusan berani yang diambil oleh sang idola demi perkembangan karier masa depannya. (Z-4)
Agensi menegaskan bahwa hubungan antara Heeseung dan enam anggota lainnya (Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, dan Ni-ki) tetap terjalin dengan baik.
