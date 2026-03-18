PIKOTARO Gandeng Beverly, Ubah Momen Toilet Training Jadi Lagu Pop yang Ikonik

Pikotaro(MI/HO)

MASIH ingat dengan fenomena global Pen-Pineapple-Apple-Pen (PPAP)? Sang kreator, PIKOTARO, kini kembali dengan gebrakan yang tidak kalah eksentrik. Kali ini, targetnya adalah area paling privat di rumah Anda: kamar mandi.

Penyanyi nyentrik asal Jepang ini baru saja merilis single terbaru berjudul Pee Poop Party People feat. Beverly.

Sesuai judulnya, lagu ini mengangkat tema yang sangat relatable bagi orangtua di seluruh dunia, yakni toilet training atau melatih anak menggunakan toilet.

Tidak tanggung-tanggung, PIKOTARO menggandeng penyanyi berbakat asal Filipina yang menetap di Jepang, Beverly, untuk mengisi vokal.

Kolaborasi Vokal Kelas Atas dan Komedi Absurd

Lagu ini merupakan bagian dari Tottemo Release 80.8 (08), seri kedelapan dari proyek bulanan PIKOTARO menuju perayaan 10 tahun PPAP. Meski tema yang diangkat terkesan jenaka dan absurd, kualitas produksi musiknya digarap dengan serius.

Produser Daimaou Kosaka memuji kemampuan Beverly yang mampu mengeksekusi lagu bertema unik ini dengan vokal yang luar biasa.

"Pee adalah 'pee', poop adalah 'poop'. Betapa lucunya itu! Beverly adalah satu-satunya orang yang bisa menyanyikan lagu ini! Ini gila. Beverly adalah yang terbaik!" ujarnya.

PIKOTARO sendiri mengakui bahwa perannya dalam lagu ini cukup unik. Dengan gaya bicaranya yang khas, ia menyampaikan:

"Aku hampir tidak bernyanyi di lagu ini, piko. Tapi ini laguku, piko. Pak Daimaou Kosaka tidak masuk akal, piko! Tapi ini kolaborasi lagu yang paling hebat, jadi aku ingin mempersembahkannya kepada semua orang di seluruh dunia yang sedang menjalani pelatihan toilet, piko! Kita semua adalah Pee Poop Party People!"

Tantangan Bagi Beverly

Bagi Beverly, yang dikenal dengan jangkauan vokal tingginya dan sering mengisi soundtrack anime serta drama, kolaborasi ini adalah pengalaman baru yang mencerahkan. Ia mengaku sempat terkejut saat pertama kali membaca judul lagunya.

"Saat pertama kali melihat judulnya, saya berpikir, 'Lagu apa ini?' Namun saya benar-benar tertarik dengan liriknya yang jenaka dan kontras dengan melodi nada tinggi yang menantang. Ini sangat cocok untuk toilet training! Saya harap semua orang akan mendengarkan lagu ini dan menyukainya!" ungkap Beverly.

Jejak Rekam PIKOTARO dan Beverly

PIKOTARO bukan sosok asing di panggung dunia. Sejak viral di 2016 dan mendapatkan pengakuan dari Guinness World Records, ia telah bertransformasi dari sekadar fenomena internet menjadi duta resmi SDGs untuk Kementerian Luar Negeri Jepang.

Sementara itu, Beverly terus memperkuat posisinya sebagai vokalis kelas dunia. Selain sukses dengan debutnya di Jepang pada 2017, ia telah berkolaborasi dengan musisi legendaris seperti Tetsuya Komuro dan Yoshiki.

Pada 2026 ini, ia juga dijadwalkan untuk memperluas kariernya ke dunia teater musikal.

Single Pee Poop Party People dijadwalkan melakukan debut radionya pada 18 Maret di program NACK5’s FAV FOUR. Dengan perpaduan komedi, energi tinggi, dan permainan kata yang adiktif, lagu ini siap menemani anak-anak di seluruh dunia melewati masa potty training dengan cara yang lebih menyenangkan. (Z-1)