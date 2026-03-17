Berawal dari Viral di TikTok, Rakhano Resmi Rilis Remake Lagu Ikonik Ruang Rindu

Rakhano(ANTARA/HO-Sony Music)

KEKUATAN media sosial kembali membuktikan peran dalam karier musisi pendatang baru. Penyanyi asal Indonesia, Rakhano, secara resmi merilis versi remake dari lagu legendaris milik Letto, Ruang Rindu.

Keputusan untuk menghidupkan kembali lagu yang pernah menjadi soundtrack emosional masyarakat Indonesia ini bermula dari respons masif yang diterimanya di platform TikTok.

Lonjakan Popularitas Lewat Konten Cover

Sebelum diputuskan untuk dirilis secara resmi, Rakhano sempat mengunggah potongan cover lagu tersebut di akun TikTok miliknya.

Tidak disangka, video tersebut berhasil menembus jajaran For Your Page (FYP) dan memicu pertumbuhan pengikut yang signifikan di media sosialnya.

Dalam kurun waktu hanya satu minggu, jumlah pengikut Instagram Rakhano melonjak dari 2.000 menjadi 8.000, sementara pengikut di TikTok bertambah hingga 6.000 orang.

Antusiasme inilah yang kemudian meyakinkan Rakhano untuk membawa Ruang Rindu ke dapur rekaman.

“Hasil cover-an Ruang Rindu aku di TikTok benar-benar di luar ekspektasi. Engagement-nya besar banget dan banyak yang komen untuk minta lagu ini dirilis di semua platform,” ujar Rakhano dalam siaran pers, dikutip Selasa (17/3).

Membawa Nostalgia ke Generasi Baru

Bagi Rakhano, proyek ini bukan sekadar upaya mengikuti tren nostalgia. Ia merasa terpanggil untuk memperkenalkan kembali mahakarya Noe Letto tersebut kepada pendengar muda yang mungkin mulai asing dengan lagu tersebut.

Ia ingin mendefinisikan ulang makna Rindu agar lebih universal bagi para pendengarnya.

“Aku tuh ingin orang-orang bisa ngerasain lagi yang namanya nostalgia. Rindu itu nggak harus soal seseorang, bisa juga tentang tempat, momen, bahkan hal-hal kecil yang punya arti,” katanya.

Sentuhan Baru Tanpa Menghilangkan Identitas

Dalam proses produksinya, Rakhano memberikan sentuhan segar dengan menambahkan beberapa notasi baru.

Meski demikian, ia berkomitmen untuk tidak mengutak-atik nada dasar maupun lirik aslinya demi menjaga esensi lagu.

Tantangan terberat yang dihadapi adalah bagaimana menyamai kedalaman emosi yang telah melekat kuat pada versi orisinalnya. Rakhano mengakui bahwa membawa "nyawa" yang sama ke dalam versinya memerlukan usaha ekstra.

“Dapetin feels yang sama itu challenging banget, tapi aku sudah berusaha kasih versi terbaik aku di lagu ini,” jelas Rakhano.

Jembatan Menuju Proyek Besar

Perilisan remake Ruang Rindu ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Rakhano mengisyaratkan bahwa lagu ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pijakannya di industri musik tanah air sebelum meluncurkan karya-karya orisinal berikutnya.

“Lagu ini adalah jembatan menuju proyek yang lebih besar ke depannya,” tutupnya. (Ant/Z-1)