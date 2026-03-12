RANGR Tandai Fase Baru Lewat EP Masa Depan Kita dan Single Bertahanlah

RANGR(MI/HO)

UNIT alternatif asal Jakarta, RANGR, resmi memulai babak baru dalam perjalanan musikal mereka dengan merilis Extended Play (EP) terbaru bertajuk Masa Depan Kita.

Peluncuran mini album ini menandai transformasi identitas sekaligus kematangan karakter bermusik mereka di industri musik tanah air.

Sebagai ujung tombak dari rilisan kali ini, RANGR menghadirkan single unggulan bertajuk Bertahanlah. Lagu tersebut diperkenalkan bersamaan dengan video klip yang menjadi fokus utama narasi visual mereka.

Pemilihan Bertahanlah sebagai lagu jagoan bukan tanpa alasan; tembang ini dianggap sebagai representasi utuh dari pesan besar yang ingin disampaikan dalam EP tersebut.

Secara filosofis, RANGR merupakan evolusi dari identitas sebelumnya yang bernama Ranger. Nama baru ini mencerminkan perubahan karakter yang kini tampil lebih reflektif dan berani mengeksplorasi kedalaman emosi.

Jika sebelumnya mereka dikenal melalui karya seperti Hanya Padamu dan Walau Ku Mencoba, kini RANGR hadir dengan visi yang lebih matang.

EP Masa Depan Kita sendiri merangkum dinamika hubungan dan perjuangan hidup yang terus bergerak maju.

Melalui lagu Bertahanlah, band ini mencoba memotret keteguhan hati seseorang dalam menghadapi tekanan, keraguan, serta berbagai tantangan zaman yang kian kompleks.

Secara musikal, warna alternative rock yang atmosferik menjadi benang merah dalam karya terbaru ini. RANGR memadukan lirik-lirik personal dengan aransemen dinamis yang mampu membangun sentuhan emosional kuat bagi pendengarnya.

Narasi tersebut semakin dipertegas melalui visual video klip yang digarap secara intim, menggambarkan sebuah perjalanan bertahan di tengah situasi yang tidak menentu.

Saat ini, RANGR digawangi oleh formasi yang solid, yakni:

Lingga Nugraha pada Lead Vocal

Dias Alfian Nugraha pada Gitar

Danny Oled pada Bass

Dengan formasi ini, RANGR menegaskan komitmen mereka untuk terus berkembang dan menghadirkan karya-karya yang relevan dengan keresahan pendengar masa kini.

Kehadiran EP Masa Depan Kita diharapkan mampu memberikan warna segar di kancah musik alternatif Indonesia.

Seluruh materi dalam EP Masa Depan Kita kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform pemutar musik digital.

Sementara itu, video klip untuk single Bertahanlah sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi RANGR. (Z-1)