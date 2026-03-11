Perangkat RiSing Players Dirilis, Hadirkan Transformasi Karaoke Keluarga

Konferensi pers peluncuran perangkat RiSing Player.(Dok. MI)

HIBURAN karaoke telah mengalami evolusi, jika dulu aktivitas ini identik dengan fasilitas komersial seperti tempat karaoke atau perangkat laser disc yang masif, kini teknologi berhasil mereduksi sistem tersebut ke dalam perangkat kecil yang lebih cerdas dan fleksibel.

Sebuah perangkat RiSing Player resmi dirilis, jadi penanda bagaimana sistem karaoke profesional kini dapat diintegrasikan sepenuhnya ke dalam ekosistem Smart Home. “RiSing dirancang sebagai jembatan antara penikmat musik dan pelaku industri yang saling menguntungkan dengan menghadirkan layanan profesional berkaraoke di rumah yang praktis dan legal,” kata Direktur Utama RiSing, Judystira Setyadji, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3).

Bekerja sama dengan Asirindo yang mewakili lebih dari 100 produser rekaman, memastikan setiap konten musik dan video pada perangkat berjalan tanpa melanggar Hak Cipta, serta selalu menghadirkan lagu-lagu baru secara berkala.

Fitur dan Harga

1. Integrasi Set-Top Box (STB) dan Cloud

Berbeda dengan sistem karaoke lama yang menyimpan lagu dalam cakram fisik atau hard drive internal yang sulit diperbarui, perangkat modern menggunakan basis Set-Top Box yang terhubung ke internet. Teknologi ini memungkinkan pengguna mengakses ribuan koleksi lagu secara real-time melalui sistem cloud. Keuntungannya adalah pustaka lagu yang selalu diperbarui tanpa perlu menambah kapasitas penyimpanan fisik di rumah.

2. Sistem Kontrol Ganda (Remote & Smartphone)

Salah satu fitur paling inovatif adalah penggunaan kode QR untuk navigasi, memungkinkan pengguna menyulap perangkat smartphone mereka sebagai remote pintar untuk mencari lagu, mengatur volume, hingga mengatur tinggi rendahnya nada (key control). Pengguna juga tetap mendapatkan remote fisik.

3. Manajemen Antrean dan Playlist yang Cerdas

Mengadopsi antarmuka dari tempat karaoke komersial, perangkat ini memiliki fitur manajemen antrean (queue) yang sistematis. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk, melihat urutan lagu yang akan diputar, menyisipkan lagu (insert) ke urutan teratas, hingga menghapus atau membatalkan lagu dari daftar antrean melalui aplikasi di ponsel.

Pun tersedia fitur yang bisa digunakan pengguna untuk mengakses playlist kurasi berdasarkan genre atau tren terkini, seperti kategori Pop atau lagu-lagu hits yang sering dinyanyikan.

4. Harga

Mirip dengan layanan Over-The-Top (OTT) seperti Netflix atau Spotify, perangkat karaoke modern kini menggunakan sistem berlangganan. Dengan harga yang sangat terjangkau yaitu starter pack Rp999.000 ribu pelanggan akan mendapatkan RiSing Player dan layanan karaoke di rumah selama 3 bulan, yang kemudian bisa diperpanjang dengan biaya langganan Rp150 ribu /per bulan atau hanya Rp5.000/per hari. (H-3)