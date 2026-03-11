Sentuhan Magis Empat Musisi, Lindee Cremona Rilis Single Yang Masih Bisa Berdoa

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
INDUSTRI musik tanah air kembali kedatangan karya menyentuh dari solois muda berbakat, Lindee Cremona. Penyanyi cilik ini baru saja merilis single terbaru berjudul Yang Masih Bisa Berdoa, sebuah lagu yang tidak hanya menonjolkan perkembangan kualitas vokalnya, tetapi juga menghadirkan kedalaman emosi yang matang.
Lagu yang digubah oleh Albert Kenchen ini hadir dengan lirik yang puitis dan penuh makna.
Melalui pendekatan yang personal, Albert mengangkat tema doa sebagai bentuk komunikasi paling jujur bagi setiap manusia, terlepas dari segala kesederhanaannya.
Lagu ini merepresentasikan ketulusan hati seorang anak dalam menyampaikan perasaan kepada Tuhan dan orang-orang terkasih.
Kekuatan utama dari single ini terletak pada kolaborasi apik yang melibatkan empat musisi lintas generasi. Kehadiran mereka memberikan warna musik yang lebih manis, intim, dan berkarakter.
Aransemen musik dipercayakan kepada Nissan Fortz, produser sekaligus arranger yang pernah masuk dalam nominasi AMI Award.
Nissan berhasil meramu musik yang terarah secara emosional tanpa menghilangkan karakter asli Lindee sebagai penyanyi muda.
Nuansa tersebut semakin diperkaya oleh permainan gitar klasik dari maestro Jubing Kristianto. Sentuhan gitar klasiknya yang hangat dan elegan memberikan kedalaman rasa yang mampu menyentuh hati para pendengar.
Dari sisi olah suara, Lindee mendapatkan pengarahan langsung dari Pace Kribo. Melalui tangan dinginnya, vokal Lindee dibentuk menjadi lebih detail, lembut, dan manis.
Hasilnya, suara Lindee kini terdengar jauh lebih matang dibandingkan karya sebelumnya, namun tetap mempertahankan sisi kepolosan yang menjadi ciri khasnya.
Kesempurnaan teknis lagu ini juga didukung oleh Wendy Bagindas yang bertanggung jawab pada proses engineering dan recording. Sinergi antara pesan yang kuat, musikalitas yang tinggi, serta kualitas audio yang profesional menjadikan Yang Masih Bisa Berdoa sebagai karya yang patut diperhitungkan di kancah musik nasional.
Melalui perilisan ini, Lindee Cremona menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh dan konsisten menghadirkan pesan-pesan positif melalui musik.
Single Yang Masih Bisa Berdoa diharapkan dapat menjadi kawan bagi siapa saja yang ingin menyampaikan harapan dan cinta. Saat ini, lagu tersebut sudah tersedia dan dapat dinikmati di berbagai platform pemutar musik digital. (Z-1)
Setelah sukses mencatatkan ratusan ribu stream di Spotify dengan lagu-lagu bertema dinamika hubungan, Nanda Prima merilis single bertajuk Memori Satu Atap.
Proses penggarapan Nothing Blooms at Midnight terbilang unik karena adanya pergeseran peran di balik layar Lucien Sunmoon.
Dalam I Always Knew, Shye membedah sebuah kesadaran pahit tentang hubungan manusia.
Penampilan George Harliono kali ini terasa istimewa karena ia akan menjadi penampil utama dalam konser perdana Jakarta Metropolitan Orchestra.
Single Perfect menjadi pembuka jalan menuju peluncuran EP terbaru BALLISTIK BOYZ, BEAT, yang dijadwalkan menyusul pada April mendatang.
Setelah sukses mencatatkan ratusan ribu stream di Spotify dengan lagu-lagu bertema dinamika hubungan, Nanda Prima merilis single bertajuk Memori Satu Atap.
Dalam I Always Knew, Shye membedah sebuah kesadaran pahit tentang hubungan manusia.
Single Perfect menjadi pembuka jalan menuju peluncuran EP terbaru BALLISTIK BOYZ, BEAT, yang dijadwalkan menyusul pada April mendatang.
Single Si Bungsu ini menjadi pembuka bagi mini album Sambadha, Ruang Ruang Sandar, yang dijadwalkan rilis pada 10 April 2026 mendatang.
Lewat New Religion, Bebe Rexha melakukan transformasi artistik dengan membawa ruh dari lagu elektronik legendaris Insomnia milik grup Faithless yang dirilis pada 1995.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved