Sentuhan Magis Empat Musisi, Lindee Cremona Rilis Single Yang Masih Bisa Berdoa

Lindee Cremona(MI/HO)

INDUSTRI musik tanah air kembali kedatangan karya menyentuh dari solois muda berbakat, Lindee Cremona. Penyanyi cilik ini baru saja merilis single terbaru berjudul Yang Masih Bisa Berdoa, sebuah lagu yang tidak hanya menonjolkan perkembangan kualitas vokalnya, tetapi juga menghadirkan kedalaman emosi yang matang.

Lagu yang digubah oleh Albert Kenchen ini hadir dengan lirik yang puitis dan penuh makna.

Melalui pendekatan yang personal, Albert mengangkat tema doa sebagai bentuk komunikasi paling jujur bagi setiap manusia, terlepas dari segala kesederhanaannya.

Lagu ini merepresentasikan ketulusan hati seorang anak dalam menyampaikan perasaan kepada Tuhan dan orang-orang terkasih.

Kolaborasi Lintas Generasi

Kekuatan utama dari single ini terletak pada kolaborasi apik yang melibatkan empat musisi lintas generasi. Kehadiran mereka memberikan warna musik yang lebih manis, intim, dan berkarakter.

Aransemen musik dipercayakan kepada Nissan Fortz, produser sekaligus arranger yang pernah masuk dalam nominasi AMI Award.

Nissan berhasil meramu musik yang terarah secara emosional tanpa menghilangkan karakter asli Lindee sebagai penyanyi muda.

Nuansa tersebut semakin diperkaya oleh permainan gitar klasik dari maestro Jubing Kristianto. Sentuhan gitar klasiknya yang hangat dan elegan memberikan kedalaman rasa yang mampu menyentuh hati para pendengar.

Kematangan Vokal dan Kualitas Produksi

Dari sisi olah suara, Lindee mendapatkan pengarahan langsung dari Pace Kribo. Melalui tangan dinginnya, vokal Lindee dibentuk menjadi lebih detail, lembut, dan manis.

Hasilnya, suara Lindee kini terdengar jauh lebih matang dibandingkan karya sebelumnya, namun tetap mempertahankan sisi kepolosan yang menjadi ciri khasnya.

Kesempurnaan teknis lagu ini juga didukung oleh Wendy Bagindas yang bertanggung jawab pada proses engineering dan recording. Sinergi antara pesan yang kuat, musikalitas yang tinggi, serta kualitas audio yang profesional menjadikan Yang Masih Bisa Berdoa sebagai karya yang patut diperhitungkan di kancah musik nasional.

Melalui perilisan ini, Lindee Cremona menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh dan konsisten menghadirkan pesan-pesan positif melalui musik.

Single Yang Masih Bisa Berdoa diharapkan dapat menjadi kawan bagi siapa saja yang ingin menyampaikan harapan dan cinta. Saat ini, lagu tersebut sudah tersedia dan dapat dinikmati di berbagai platform pemutar musik digital. (Z-1)