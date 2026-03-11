George Harliono Kembali ke Jakarta, Siap Pukau Penonton dalam Konser Gala April 2025

Headline
PIANIS berbakat keturunan Inggris-Indonesia sekaligus peraih Medali Perak kompetisi bergengsi Tchaikovsky, George Harliono, resmi mengumumkan kepulangannya ke Jakarta.
Ia dijadwalkan tampil dalam sebuah konser gala yang akan digelar pada 29 April 2026 di Teater Besar TIM.
Penampilan Harliono kali ini terasa istimewa karena ia akan menjadi penampil utama dalam konser perdana Jakarta Metropolitan Orchestra.
Di bawah arahan konduktor Vincent Wiguna, malam tersebut akan menyuguhkan repertoar mahakarya klasik, di antaranya Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18 karya Rachmaninoff serta Romeo and Juliet karya Tchaikovsky.
Di tengah gemerlap karier internasionalnya, Harliono membawa misi khusus untuk mendukung generasi musisi berikutnya.
Dalam konser ini, ia secara khusus mengundang pianis berusia 9 tahun, Shannen Lie, untuk tampil sebagai artis tamu dalam debut konsertonya.
Mengenai keputusannya melibatkan talenta muda tersebut, Harliono mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan yang ia dapatkan di masa lalu.
"Saya sangat bersyukur atas kesempatan tampil yang diberikan kepada saya di awal karier. Pengalaman-pengalaman tersebut sangat penting bagi pertumbuhan saya sebagai musisi. Saya sangat bersemangat Shannen akan melakukan debut konsertonya. Dia adalah musisi muda yang sangat berbakat dan saya yakin penonton Jakarta akan sangat menikmati penampilannya. Saya berharap dapat terus mendukung generasi muda musisi, terutama mereka yang ada di Indonesia," ujar Harliono.
Nama George Harliono kian bersinar di panggung dunia setelah keberhasilannya meraih Medali Perak di International Tchaikovsky Competition.
Ia telah menjajaki berbagai panggung legendaris dunia, mulai dari The Royal Albert Hall dan Wigmore Hall di London, Berlin Philharmonie, hingga Chicago Symphony Centre.
Dalam perjalanannya, ia juga telah berkolaborasi dengan konduktor ternama seperti Valery Gergiev dan Alexander Sladkovsky.
Meski memiliki jadwal global yang padat, Harliono tetap menjaga kedekatan emosional dengan audiens di Indonesia.
Pada 2024, ia sempat memberikan penampilan privat untuk Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, ia baru saja merilis album debutnya yang direkam secara langsung di Suntory Hall, Tokyo, pada 2025 lalu.
Konser yang didukung penuh oleh Yamaha Music ini akan diselenggarakan di Teater Besar TIM, Jakarta, yang memiliki kapasitas 1.200 penonton. Mengingat tingginya minat masyarakat pada pertunjukan Harliono sebelumnya, penyelenggara menyarankan calon penonton untuk segera mengamankan tiket.
Acara ini diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda musik klasik di Indonesia tahun ini, sekaligus menandai langkah awal Jakarta Metropolitan Orchestra di kancah musik nasional. (Z-1)
