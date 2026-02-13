Merawat Ekosistem Independen, Sajama Cut Gelar Konser Recollecting 5 di M Bloc

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
UNIT rock alternatif Sajama Cut bersiap kembali menghentak panggung melalui Recollecting 5, edisi kelima dari seri konser reguler yang mereka gagas. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 Februari, mulai pukul 17.00 WIB di Coma, sebuah venue baru yang tengah mencuri perhatian di kawasan kreatif M Bloc, Jakarta Selatan.
Sejak awal kemunculannya, seri Recollecting telah memantapkan posisi sebagai ruang kurasi krusial bagi ekosistem musik independen Indonesia.
Konser ini bukan sekadar panggung hiburan, melainkan perayaan bagi talenta-talenta baru, band yang dianggap *underrated*, serta eksplorasi lintas disiplin kreatif.
Edisi kelima ini menawarkan keberagaman ekspresi yang cair. Sajama Cut tidak hanya bertindak sebagai tuan rumah, tetapi juga menjadi penampil utama. Menariknya, panggung kali ini juga menyoroti proyek sampingan dari para personelnya sendiri.
Line-up yang dihadirkan mencerminkan semangat lintas medium, di antaranya:
Kehadiran para penampil ini diharapkan mampu menciptakan dialog artistik yang dinamis antara musik, puisi, dan energi panggung yang kontras namun saling melengkapi.
Bagi Sajama Cut, konsistensi Recollecting adalah bentuk tanggung jawab untuk memberikan sorotan pada karya-karya yang sering kali luput dari arus utama.
Hal ini ditegaskan oleh vokalis sekaligus penulis lagu Sajama Cut, Marcel Thee, yang berencana membawa seri ini melangkah lebih jauh.
"Kami ingin Recollecting menjadi ruang yang lebih sering hadir, agar bisa benar-benar memberi sorotan pada talenta-talenta yang belum banyak dikenal. Ada banyak karya bagus yang hanya butuh panggung dan perhatian," ujar Marcel.
Acara ini diprediksi akan menyedot perhatian Cult, sebutan bagi basis penggemar setia Sajama Cut yang dikenal memiliki kedekatan emosional kuat dengan perjalanan band tersebut.
Dengan status terbuka untuk umum dan gratis, Recollecting 5 menegaskan komitmen band untuk membangun ruang kolektif yang inklusif.
Lebih dari sekadar konser, inisiatif ini merupakan upaya nyata dalam merawat ekosistem kreatif Indonesia, menjadikannya wadah pertemuan organik antara seniman dan audiensnya. (Z-1)
Bagi Pugar Restu Julian, Ramadan bukan hanya tentang satu warna atau tema tunggal.
Nisa Farella mengungkapkan bahwa lirik dalam single Legowo adalah representasi dari proses belajar berdamai dengan perasaan.
Tur ini dirancang secara masif dengan target lebih dari 160 kota di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu perhelatan musik terbesar yang pernah digelar di tanah air.
Kelima ikon musik itu adalah Michael Jackson, Freddy Mercury, Whitney Houston, John Lennon, dan Elvis Presley.
Melalui dinamika melodi yang ekspresif, Atarayo berhasil memotret momen ketika jarak antara dua hati perlahan terkikis dalam intensitas yang tenang namun hangat.
Nasida Ria dianggap merepresentasikan lintas generasi yang selaras dengan semangat teknologi yang inklusif dan tidak terbatas usia.
Tur ini dirancang secara masif dengan target lebih dari 160 kota di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu perhelatan musik terbesar yang pernah digelar di tanah air.
King Nassar mengungkapkan bahwa dirinya menargetkan penurunan berat badan sebanyak 10 kilogram demi mendukung aksi panggungnya yang dikenal sangat energik.
Westlife tampil di Indonesia dalam konser bertajuk A Gala Evening, yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), BSD City, Selasa (10/2) malam.
Bad Bunny dijadwalkan menjadi artis pertama yang tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol sepanjang sejarah Half Time Super Bowl.
Konser ini bagian rangkaian Gems World Tour 2026 yang menyambangi 21 kota dunia sebelum ditutup di Amsterdam, Belanda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved