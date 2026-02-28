Nisa Farella Tandai Comeback Lewat Single Legowo Sebuah Refleksi Kedewasaan

Nisa Farella(MI/HO)

INDUSTRI musik dangdut tanah air kembali menyambut kehadiran Nisa Farella. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Dangdut Academy ini resmi merilis single terbaru berjudul Legowo.

Karya ini bukan sekadar lagu baru, melainkan sebuah penanda kembalinya Nisa dengan pendekatan musikalitas yang lebih matang, reflektif, dan penuh penghayatan.

Nama Nisa Farella mulai dikenal publik secara luas sejak ia menapaki panggung kompetisi dangdut nasional.

Perjalanan kariernya pun terbilang dinamis, termasuk sempat dipercaya untuk bekerja sama dengan musisi legendaris Ahmad Dhani dalam sebuah proyek musik. Namun, dalam fase terbarunya di 2026 ini, Nisa memilih untuk kembali dengan karya yang jauh lebih personal.

Esensi Penerimaan Diri

Lagu Legowo merupakan buah karya pencipta lagu Yanda Bebeh. Berbeda dengan tren lagu dangdut yang sering kali menonjolkan dramatisasi kesedihan atau amarah, Legowo justru hadir dengan nuansa yang tenang dan jujur.

Menggunakan lirik berbahasa Jawa yang sederhana namun sarat makna, lagu ini mengangkat tema tentang keikhlasan, penantian, dan keberanian menerima kenyataan dalam sebuah hubungan.

Nisa mengungkapkan bahwa lirik dalam single ini adalah representasi dari proses belajar berdamai dengan perasaan. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa melepaskan sesuatu tidak harus diiringi dengan rasa benci.

"Lagu ini tidak bicara soal menyalahkan, tapi tentang keikhlasan dan keberanian untuk melangkah ke depan," ucap Nisa Farella dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga berharap lagu ini bisa menjadi teman bagi para pendengar yang tengah berada dalam posisi serupa.

"Aku berharap lagu ini bisa menemani siapa pun yang sedang berada di fase merelakan, dan semoga kehadiranku kembali lewat lagu ini bisa membawa energi yang hangat dan positif bagi para pendengar," tuturnya.

Vokal yang Jujur dan Stabil

Dari sisi produksi, pembawaan vokal Nisa Farella dalam lagu ini menjadi sorotan utama. Ia mengeksekusi bait demi bait dengan suara yang lembut dan stabil.

Tanpa teknik yang berlebihan, Nisa membiarkan emosi dalam lagu tersebut mengalir apa adanya, yang justru memperkuat gambaran proses ikhlas yang ingin disampaikan.

Pascaperilisan Legowo, Nisa berkomitmen untuk terus konsisten menghadirkan karya-karya yang jujur dan relevan dengan realitas kehidupan pendengarnya.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Nisa ingin membangun identitas baru yang lebih mendalam di industri musik.

Bagi para penikmat musik, single Legowo sudah dapat dinikmati melalui berbagai platform pemutar musik digital.

Selain itu, video musiknya juga telah dirilis secara resmi di kanal YouTube Nisa Farella sejak 20 Januari 2026. (Z-1)