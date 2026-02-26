Laufey Umumkan Edisi Deluxe A Matter of Time: The Final Hour dan Rilis Single How I Get

Laufey(MI/HO)

MUSISI pemenang dua penghargaan Grammy, Laufey, resmi mengumumkan perilisan edisi deluxe dari album terbarunya yang bertajuk A Matter of Time: The Final Hour.

Proyek ekspansi ini dijadwalkan meluncur pada 10 April mendatang melalui AWAL/Vingolf Recordings.

Album ini hadir tak lama setelah kesuksesan Laufey di ajang penghargaan Grammy ke-68 awal tahun ini, ketika ia kembali membawa pulang piala dalam kategori Best Traditional Pop Vocal Album lewat album A Matter of Time.

Kemenangan ini mencatatkan rekor tersendiri bagi musisi berdarah Islandia-Tiongkok tersebut, menyusul penghargaan serupa yang ia raih pada 2024 melalui album Bewitched.

Sebagai pembuka dari edisi deluxe ini, Laufey telah merilis single terbaru berjudul How I Get.

Lagu tersebut mengeksplorasi sisi kerentanan emosional seseorang yang biasanya disiplin dan terkendali, namun mendadak berubah saat berhadapan dengan sosok spesial.

Melalui narasi yang personal, Laufey menggambarkan bagaimana perasaan sering kali mengalahkan logika, memaksa seseorang untuk kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka janjikan untuk tidak diulangi.

Dalam penggarapannya, A Matter of Time: The Final Hour diproduseri oleh Laufey bersama Spencer Stewart dan Aaron Dessner, sosok produser ternama yang kerap bekerja sama dengan musisi seperti Taylor Swift dan Ed Sheeran.

Edisi deluxe ini akan memuat total lima belas lagu dari album orisinal, ditambah empat lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Selain fokus pada musik, Laufey juga tengah merambah ke dunia literasi. Buku anak pertamanya yang berjudul Mei Mei The Bunny dijadwalkan terbit pada 21 April melalui Penguin Random House.

Tidak hanya itu, bagi penggemar yang menantikan performa langsungnya, album A Matter of Time: Live at Madison Square Garden akan dirilis pada 18 April dalam rangka perayaan Record Store Day.

Prestasi Laufey tahun ini pun semakin lengkap dengan penganugerahan gelar kehormatan Order of the Falcon dari Presiden Islandia, Halla Tómasdóttir, yang ia terima pada Januari lalu.

Saat ini, musisi yang berbasis di Los Angeles tersebut tengah disibukkan dengan rangkaian tur A Matter of Time di Inggris dan Eropa, dengan sejumlah jadwal pertunjukan yang dilaporkan telah terjual habis.

Dengan kombinasi perilisan album, buku, serta agenda tur yang padat, Laufey terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta muda paling berpengaruh di industri musik global saat ini. (Z-1)