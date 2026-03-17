Putri Ariani Rilis Single Religi Cinta dan Doa, Sebuah Refleksi Mendalam tentang Cinta Sang Pencipta

PENYANYI dan penulis lagu Putri Ariani kembali menyapa pendengar setianya melalui karya religi terbaru berjudul Cinta dan Doa.
Lagu ini bukan sekadar karya musik biasa, melainkan sebuah buah perenungan mendalam tentang cinta paling murni yang sering kali terlupakan oleh manusia di tengah hiruk-pikuk pencarian makna hidup.
Melalui Cinta dan Doa, Putri ingin mengingatkan bahwa di tengah rasa patah hati, kekecewaan, hingga kehilangan arah, jawaban yang paling dekat sebenarnya selalu menyertai manusia, yaitu cinta Allah yang tak terbatas. Putri menyadari bahwa banyak orang mencari cinta ke berbagai tempat, padahal ketulusan sejati hadir di setiap hembusan napas.
"Yang melatarbelakangi Putri menulis lagu ini adalah kesadaran bahwa kita sering lupa sama cinta yang paling dekat sama kita. Selama ini mungkin kita selalu mencari makna cinta ke mana-mana, tapi gak jarang jawaban yang kita dapat itu terasa kurang," ungkap Putri menjelaskan proses kreatifnya.
Berbeda dengan karya religi sebelumnya yang cenderung bersifat universal, Cinta dan Doa tampil dengan nuansa religius yang lebih kuat dan eksplisit.
Liriknya secara langsung menyebut asma Allah dan menggambarkan hubungan spiritual antara makhluk dengan Sang Pencipta. Putri mengakui bahwa penulisan lirik ini terinspirasi dari makna mendalam yang terkandung dalam Surah Al-Fatihah.
Salah satu potongan liriknya berbunyi, "Ya Allah, tuntunlah kami di jalan yang lurus, jalan yang sungguh Engkau ridoi".
Penggalan ini mengalir layaknya sebuah doa tulus yang memohon petunjuk, kasih sayang, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan.
Lagu ini memiliki tempat istimewa di hati Putri, hingga proses rekamannya pun menjadi momen yang sangat emosional. Untuk pertama kalinya, ia mengaku tidak mampu menahan air mata saat berada di dalam bilik suara.
"Jujur khusus buat lagu ini, pertama kalinya Putri nangis waktu recording. Sampai harus berhenti sebentar, baru dilanjut lagi. Tapi tetap nangis lagi. Bahkan waktu dengar preview-nya pun air mata Putri nggak berhenti," kenang Putri.
Putri berharap Cinta dan Doa dapat menjadi ruang ketenangan bagi siapa pun yang mendengarkannya. Ia ingin lagu ini menjadi pengingat bahwa rahmat Allah itu dekat dan janji-Nya adalah sebuah kepastian.
"Rahmat Allah itu dekat, janji Allah itu pasti. Semoga semua yang mendengarkan lagu ini bisa turut merasakan cinta itu. Percayalah, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita dengan cara yang lebih indah dari yang kita bayangkan," tutupnya.
Single Cinta dan Doa kini sudah tersedia di berbagai platform streaming digital, dan video musiknya dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Putri Ariani. (Z-1)
