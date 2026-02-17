Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Jadwal Imsakiyah Jakarta Rabu 18 Februari 2026: Imsak 04.33, Buka Puasa 18.18 WIB

Cahya Mulyana
17/2/2026 22:40
Jadwal Imsakiyah Jakarta Rabu 18 Februari 2026: Imsak 04.33, Buka Puasa 18.18 WIB
ilustrasi jadwal Imsakiyah Jakarta.(MI)

SEBAGAIN umat Islam di wilayah DKI Jakarta yang akan menjalankan ibadah puasa pada Rabu, 18 Februari 2026, perlu memperhatikan jadwal imsakiyah agar dapat mempersiapkan sahur dan berbuka tepat waktu.

Berdasarkan perhitungan waktu salat wilayah Jakarta (WIB), berikut jadwal lengkapnya:

  • Imsak: 04.33 WIB
  • Subuh: 04.43 WIB
  • Terbit: 05.55 WIB
  • Zuhur: 12.12 WIB
  • Asar: 15.15 WIB
  • Magrib (Buka Puasa): 18.18 WIB
  • Isya: 19.27 WIB

Waktu imsak menjadi penanda untuk menyudahi sahur, sedangkan azan Magrib pukul 18.18 WIB menjadi waktu berbuka puasa.

Baca juga : Jamaah An-Nadzir Gowa Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Rabu 18 Februari 2026, Sama dengan Muhammadiyah

Masyarakat diimbau tetap memantau jadwal resmi dari Kementerian Agama atau otoritas setempat karena perbedaan metode hisab dapat menyebabkan selisih waktu 1–2 menit.

 

📊 2️⃣ Versi Infografis Media Sosial (Siap Copy Caption)

Baca juga : Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H, MUI Ajak Umat Islam Hormati Perbedaan

📅 JADWAL IMSAKIYAH JAKARTA
🗓 Rabu, 18 Februari 2026
🕌 Wilayah: DKI Jakarta (WIB)

⏰ Imsak: 04.33
🌅 Subuh: 04.43
🌄 Terbit: 05.55
☀️ Zuhur: 12.12
🌤 Asar: 15.15
🌇 Magrib: 18.18
🌙 Isya: 19.27

✨ Jangan lupa sahur tepat waktu dan berbuka saat azan Magrib berkumandang.

#ImsakiyahJakarta #Ramadan2026 #JadwalPuasa #DKIJakarta

 

📄 3️⃣ Jadwal Imsakiyah Sepekan Penuh Jakarta

(18–24 Februari 2026 / WIB)

Tanggal

Imsak

Subuh

Terbit

Zuhur

Asar

Magrib

Isya

Rabu, 18 Feb

04.33

04.43

05.55

12.12

15.15

18.18

19.27

Kamis, 19 Feb

04.33

04.43

05.55

12.12

15.15

18.18

19.27

Jumat, 20 Feb

04.32

04.42

05.54

12.12

15.16

18.18

19.27

Sabtu, 21 Feb

04.32

04.42

05.54

12.12

15.16

18.18

19.27

Minggu, 22 Feb

04.31

04.41

05.53

12.12

15.16

18.18

19.26

Senin, 23 Feb

04.31

04.41

05.53

12.12

15.17

18.18

19.26

Selasa, 24 Feb

04.30

04.40

05.52

12.12

15.17

18.18

19.26

(Cah/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
