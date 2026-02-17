Jadwal Imsakiyah Jakarta Rabu 18 Februari 2026: Imsak 04.33, Buka Puasa 18.18 WIB

Headline
SEBAGAIN umat Islam di wilayah DKI Jakarta yang akan menjalankan ibadah puasa pada Rabu, 18 Februari 2026, perlu memperhatikan jadwal imsakiyah agar dapat mempersiapkan sahur dan berbuka tepat waktu.
Berdasarkan perhitungan waktu salat wilayah Jakarta (WIB), berikut jadwal lengkapnya:
Waktu imsak menjadi penanda untuk menyudahi sahur, sedangkan azan Magrib pukul 18.18 WIB menjadi waktu berbuka puasa.
Masyarakat diimbau tetap memantau jadwal resmi dari Kementerian Agama atau otoritas setempat karena perbedaan metode hisab dapat menyebabkan selisih waktu 1–2 menit.
📅 JADWAL IMSAKIYAH JAKARTA
🗓 Rabu, 18 Februari 2026
🕌 Wilayah: DKI Jakarta (WIB)
⏰ Imsak: 04.33
🌅 Subuh: 04.43
🌄 Terbit: 05.55
☀️ Zuhur: 12.12
🌤 Asar: 15.15
🌇 Magrib: 18.18
🌙 Isya: 19.27
✨ Jangan lupa sahur tepat waktu dan berbuka saat azan Magrib berkumandang.
📄 3️⃣ Jadwal Imsakiyah Sepekan Penuh Jakarta
(18–24 Februari 2026 / WIB)
|
Tanggal
|
Imsak
|
Subuh
|
Terbit
|
Zuhur
|
Asar
|
Magrib
|
Isya
|
Rabu, 18 Feb
|
04.33
|
04.43
|
05.55
|
12.12
|
15.15
|
18.18
|
19.27
|
Kamis, 19 Feb
|
04.33
|
04.43
|
05.55
|
12.12
|
15.15
|
18.18
|
19.27
|
Jumat, 20 Feb
|
04.32
|
04.42
|
05.54
|
12.12
|
15.16
|
18.18
|
19.27
|
Sabtu, 21 Feb
|
04.32
|
04.42
|
05.54
|
12.12
|
15.16
|
18.18
|
19.27
|
Minggu, 22 Feb
|
04.31
|
04.41
|
05.53
|
12.12
|
15.16
|
18.18
|
19.26
|
Senin, 23 Feb
|
04.31
|
04.41
|
05.53
|
12.12
|
15.17
|
18.18
|
19.26
|
Selasa, 24 Feb
|
04.30
|
04.40
|
05.52
|
12.12
|
15.17
|
18.18
|
19.26
