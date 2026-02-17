Jadwal Imsakiyah Jakarta Rabu 18 Februari 2026: Imsak 04.33, Buka Puasa 18.18 WIB

ilustrasi jadwal Imsakiyah Jakarta.(MI)

SEBAGAIN umat Islam di wilayah DKI Jakarta yang akan menjalankan ibadah puasa pada Rabu, 18 Februari 2026, perlu memperhatikan jadwal imsakiyah agar dapat mempersiapkan sahur dan berbuka tepat waktu.

Berdasarkan perhitungan waktu salat wilayah Jakarta (WIB), berikut jadwal lengkapnya:

Imsak: 04.33 WIB

04.33 WIB Subuh: 04.43 WIB

04.43 WIB Terbit: 05.55 WIB

05.55 WIB Zuhur: 12.12 WIB

12.12 WIB Asar: 15.15 WIB

15.15 WIB Magrib (Buka Puasa): 18.18 WIB

18.18 WIB Isya: 19.27 WIB

Waktu imsak menjadi penanda untuk menyudahi sahur, sedangkan azan Magrib pukul 18.18 WIB menjadi waktu berbuka puasa.

Masyarakat diimbau tetap memantau jadwal resmi dari Kementerian Agama atau otoritas setempat karena perbedaan metode hisab dapat menyebabkan selisih waktu 1–2 menit.

📄 3️⃣ Jadwal Imsakiyah Sepekan Penuh Jakarta

(18–24 Februari 2026 / WIB)

Tanggal Imsak Subuh Terbit Zuhur Asar Magrib Isya Rabu, 18 Feb 04.33 04.43 05.55 12.12 15.15 18.18 19.27 Kamis, 19 Feb 04.33 04.43 05.55 12.12 15.15 18.18 19.27 Jumat, 20 Feb 04.32 04.42 05.54 12.12 15.16 18.18 19.27 Sabtu, 21 Feb 04.32 04.42 05.54 12.12 15.16 18.18 19.27 Minggu, 22 Feb 04.31 04.41 05.53 12.12 15.16 18.18 19.26 Senin, 23 Feb 04.31 04.41 05.53 12.12 15.17 18.18 19.26 Selasa, 24 Feb 04.30 04.40 05.52 12.12 15.17 18.18 19.26

