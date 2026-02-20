Hilary Duff Resmi Rilis Album Luck... or Something dan Umumkan Tur Dunia

Hilary Duff(MI/HO)

SETELAH penantian panjang, musisi global Hilary Duff akhirnya merilis album studio keenamnya yang bertajuk Luck... or Something' hari ini, Jumat (20/2).

Bersamaan dengan peluncuran album tersebut, Duff juga merilis single utama berjudul Weather For Tennis, yang video klipnya sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube resminya.

Album yang berisi 11 lagu ini diproduseri oleh sang suami, peraih penghargaan Grammy Matthew Koma, bersama dengan Brian Phillips.

Selain menghadirkan materi baru, album ini juga memuat single yang telah dirilis sebelumnya, yakni Mature dan Roommates.

Dalam proses kreatifnya, Duff mengungkapkan bahwa album ini merupakan cerminan dari pergulatan batinnya sebagai seorang ibu, istri, dan perempuan di usia 30-an.

"Selalu ada pertanyaan apakah perempuan bisa memiliki semuanya, dan lewat proses ini aku belajar bahwa untuk menempatkan album ini sebagai prioritas, ada hal-hal yang harus dikorbankan," ujar Duff.

Ia menambahkan, "Seberat apa pun itu, aku tetap percaya bahwa memilih diri sendiri sesekali dan melakukan hal yang paling menakutkan sekalipun adalah sesuatu yang sah. Meluangkan waktu untuk membuat album setelah sekian lama terasa sangat kuat bagiku, dan sekarang aku tidak sabar untuk membagikannya kepada dunia."

Secara artistik, album ini mengeksplorasi tema-tema personal, mulai dari kerinduan, rasa tidak aman, hingga obsesi pribadi yang diracik dengan kecerdasan humor.

Single pertama, Mature, tercatat sukses secara komersial dengan meraih lebih dari 5 juta streams global di minggu pertama. Sementara itu, single kedua Roommates mendapatkan apresiasi positif dari berbagai media musik internasional.

Tahun 2026 menjadi titik balik penting dalam karier Duff. Setelah sukses dengan rangkaian konser intim Small Rooms, Big Nerves, bulan lalu, kini, ia bersiap menyapa penggemar dalam skala yang lebih besar.

Duff resmi mengumumkan tur global bertajuk The Lucky Me Tour, yang menjadi tur headline skala penuh pertamanya dalam hampir dua dekade terakhir.

Tur ini dijadwalkan menyambangi tujuh negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Inggris, Irlandia, Australia, dan Selandia Baru.

"Aku sering ditanya bagaimana aku bisa tetap waras setelah tumbuh besar di industri ini," ungkap Duff mengenai judul albumnya.

"Judul album ini adalah caraku menjawab pertanyaan itu, terasa tepat untuk sebuah album yang merefleksikan di mana aku berdiri sekarang dan semua yang telah kulalui," lanjutnya. (Z-1)