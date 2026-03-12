Juke Band Bangkitkan Nuansa Pop Era 2000-an Lewat Single Inikah Cinta

Juke Band(MI/HO)

INDUSTRI musik Tanah Air kembali diramaikan dengan kehadiran karya terbaru dari Juke Band. Grup musik asal Jakarta ini resmi merilis single bertajuk Inikah Cinta pada 3 Februari 2026.

Melalui lagu ini, Juke Band berusaha membawa pendengar bernostalgia dengan warna musik pop alternatif romantis yang sempat berjaya di medio 2000-an.

Sejak terbentuk pada 22 Juni 2020, Juke Band dikenal konsisten mengusung elemen pop rock dan balada emosional.

Karakter musikal mereka secara eksplisit terinspirasi dari deretan band besar Indonesia seperti Peterpan, NOAH, Ungu, Gigi, hingga D’Masiv.

Pengaruh kuat dari legenda-legenda pop tersebut kemudian dipadukan dengan identitas khas Juke Band yang lebih modern namun tetap dekat dengan telinga pendengar.

Narasi Pertemuan di Persimpangan

Single Inikah Cinta merupakan salah satu materi utama dari album mereka yang bertajuk Cerita Kita.

Lagu yang ditulis oleh sang vokalis, Jue Achmad, ini mengangkat tema besar tentang percintaan yang sederhana namun mendalam.

Liriknya menceritakan kisah seorang pria yang secara tidak sengaja bertemu dengan pujaan hatinya di sebuah persimpangan.

Narasi lagu berkembang dari rasa ragu dan ketidakberanian untuk mengungkapkan perasaan, hingga akhirnya berubah menjadi sebuah keyakinan kuat untuk menjalin hubungan. Kedekatan tema inilah yang diharapkan mampu menyentuh sisi emosional para pendengar dari berbagai kalangan.

Kematangan Musikalitas dan Produksi

Dari sisi teknis, proses produksi Inikah Cinta dilakukan di Studio Home Tomtom dengan durasi pengerjaan sekitar tujuh hari.

Dalam rilisan kali ini, Juke Band tampil dengan kualitas sound yang lebih matang dan aransemen yang lebih rapi dibandingkan karya-karya mereka sebelumnya.

Kekuatan lagu ini juga tidak lepas dari formasi solid enam personel yang membawa karakter berbeda namun saling melengkapi, yakni:

Jue Achmad (Vokal)

Wahyudi (Bass)

Akhmad Yani (Gitar Melodi)

Abudzar (Gitar Ritme)

Adipura Ilahi (Keyboard)

Patar Jona (Drum)

Target Lintas Generasi

Juke Band tidak hanya menargetkan para penikmat musik lama, tetapi juga membidik generasi muda. Mereka berharap dapat menghidupkan kembali nuansa romantis yang menjadi ciri khas musik pop dua dekade silam bagi pendengar baru.

Saat ini, Inikah Cinta sudah tersedia di berbagai platform musik digital seperti Spotify dan Apple Music.

Melengkapi perilisannya, Juke Band juga meluncurkan video musik berkonsep elegan romantis yang dapat disaksikan melalui kanal YouTube Juke Band TV. (Z-1)