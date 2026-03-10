Sambut Musim Semi, BALLISTIK BOYZ Umumkan Singel Terbaru Perfect

Headline
GRUP vokal dan tari asal Jepang, BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE, resmi mengumumkan perilisan singel terbaru mereka bertajuk Perfect pada 6 Maret 2026.
Perilisan ini menjadi pembuka jalan menuju peluncuran EP terbaru mereka, BEAT, yang dijadwalkan menyusul pada April mendatang.
Langkah ini menandai babak baru perjalanan artistik grup setelah sukses menuntaskan tur BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 IMPACT yang berlangsung sepanjang Juni hingga November tahun lalu.
Memasuki 2026, grup ini siap melakukan aktivitas skala penuh dengan eksplorasi musik yang lebih berani namun tetap relevan dengan keseharian pendengar.
Berbeda dengan singel sebelumnya, Winter Glow, yang membawa nuansa nostalgia musim dingin yang melankolis, Perfect hadir dengan atmosfer yang jauh lebih cerah.
Mengusung genre emotional rock dengan groove mid-tempo, lagu ini ditulis oleh BBY NABE dengan fokus pada tema romansa sehari-hari.
Member BALLISTIK BOYZ, MASAHIRO SUNADA (MASA), menyebutkan bahwa lagu ini dirancang untuk memberikan semangat dalam menjalani rutinitas.
"Perfect adalah lagu cinta musim semi yang sempurna untuk menyambut awal tahun ini. Kami berharap kalian dapat terhanyut dalam sound-nya yang nyaman, dunia liriknya yang hangat dan menyentuh hati, serta menikmati atmosfer bahagia yang kami ciptakan," ujar MASA.
Lebih lanjut, MASA menjelaskan bahwa inspirasi di balik lagu ini tidak hanya sebatas soal cinta, tetapi juga tentang penerimaan diri.
"Liriknya juga sangat positif. Pesannya adalah bahwa bagian dari diri kita yang mungkin kita anggap tidak sempurna pun bisa menjadi sesuatu yang positif kalau kita merubah cara pandang kita. Saya yakin lagu ini dapat membangkitkan mood kalian dalam situasi apa pun!" tambahnya.
Perilisan Perfect menjadi bukti fleksibilitas spektrum musik BALLISTIK BOYZ yang kian luas. Kehangatan lagu ini diposisikan sebagai "teman perjalanan" yang ideal bagi para pendengar, terutama saat memulai aktivitas di pagi hari.
Saat ini, para member tengah mempersiapkan perilisan EP BEAT yang menjanjikan keragaman gaya musik. MASA menekankan bahwa kesuksesan tur Asia pertama mereka tahun lalu telah memberikan perspektif dan sasaran global yang baru bagi grup.
"Lagu-lagu lain di EP mendatang kami, BEAT, memiliki gaya yang sangat berbeda, menunjukkan versatilitas dari BALLISTIK BOYZ. Tahun lalu, tur Asia pertama kami memberikan sasaran global baru bagi kami, dan kami bekerja keras untuk menciptakan lebih banyak kesempatan untuk bertemu kalian semua secara langsung," tutup MASA.
Singel Perfect sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming musik digital mulai 6 Maret 2026. (Z-1)
