Kedewasaan Aku Jeje dalam Melati: Mengubah Taman Bunga Menjadi Ruang Rindu yang Sendu

SETAHUN setelah kesuksesan masif Lihat Kebunku (Taman Bunga) yang menghiasi berbagai tangga lagu digital, solois Aku Jeje kembali menyapa pendengar dengan karya terbaru.

Kali ini, ia menghadirkan sebuah sekuel berjudul Melati, sebuah lagu yang membawa pendengar bertransisi dari keriuhan kebahagiaan menuju ruang refleksi yang lebih tenang.

Dibalut dengan aransemen musik pop-folk yang manis namun tetap minimalis, Melati diposisikan sebagai kelanjutan langsung dari narasi yang dibangun Aku Jeje sebelumnya.

Jika dalam Lihat Kebunku pendengar diajak merayakan taman yang sedang mekar penuh warna, lewat Melati, sang solois justru mengajak kita melihat sisi sebaliknya: tentang apa yang tersisa ketika kelopak-kelopak bunga itu mulai gugur.

Narasi Kehilangan yang Mendalam

Dalam keterangannya pada Rabu (10/3), Aku Jeje menjelaskan bahwa lagu ini merupakan bentuk manifestasi cinta yang tidak lekang oleh waktu, meski raga tak lagi bersama.

"Bagi saya, Melati adalah kelanjutan cerita dari kebahagiaan yang dulu ada di Lihat Kebunku. Lagu ini tentang cinta yang tidak hilang, meskipun orangnya sudah tidak ada di sisi kita lagi," ungkapnya.

Melalui lagu ini, Aku Jeje dinilai menunjukkan pendewasaan dalam teknik bercerita. Ia tidak lagi sekadar memotret keindahan visual, melainkan berani menyentuh sisi rapuh manusia yang sering kali disembunyikan dari dunia luar.

Suasana sendu dalam lagu ini diperkuat oleh karakter vokal Aku Jeje yang khas, terasa seperti bisikan yang intim namun mampu menciptakan kedekatan emosional yang kuat dengan pendengarnya.

Momen paling menyentuh dari lagu ini terletak pada kesederhanaan liriknya. Aku Jeje menyelipkan sebuah pertanyaan retoris yang mendalam bagi mereka yang telah berpulang: "Apakah kamu bahagia di sana?".

Pertanyaan ini seolah menjadi puncak dari rasa rindu dan penerimaan yang coba disampaikan melalui komposisi terbarunya.

Melanjutkan Estafet Kesuksesan

Kehadiran Melati memikul ekspektasi besar mengingat pencapaian pendahulunya. Sebagai informasi, Lihat Kebunku (Taman Bunga) merupakan salah satu karya paling fenomenal di platform digital sepanjang 2025.

Lagu tersebut sempat menembus jajaran 10 besar trending YouTube Music dan terus menunjukkan performa stabil hingga saat ini.

Data terbaru menunjukkan bahwa setelah lima bulan dirilis, video musik Lihat Kebunku telah mengantongi lebih dari 27 juta penayangan dan disukai oleh 103 ribu pengguna.

Pencapaian ini menempatkan Aku Jeje dalam daftar 21 Top Music Video di YouTube, sebuah prestasi yang jarang diraih oleh solois pendatang baru di genre folk.

Kini, Melati diharapkan mampu mengikuti jejak sukses tersebut sebagai teman bagi mereka yang sedang melamun, bersantai, atau bagi siapa saja yang tengah merayakan kerinduan. Karya terbaru dari Aku Jeje ini sudah dapat dinikmati di seluruh platform musik digital di Indonesia, termasuk Spotify dan Apple Music. (Ant/Z-1)