Dobrak Batas Musik, WOLF HOWL HARMONY Padukan J-Pop dan Brazilian Funk dalam Gachi Funk

Wolf Howl Harmony(MI/HO)

GRUP vokal J-Pop, WOLF HOWL HARMONY (WHH) dari EXILE TRIBE, resmi merilis video musik terbaru mereka berjudul Gachi Funk, akhir bulan lalu. Single ini menjadi rilisan krusial yang menandai pembuka bagi EP pertama mereka, Tera, yang dijadwalkan meluncur pada 12 Maret mendatang.

Berbeda dari harmoni R&B halus yang selama ini menjadi ciri khas mereka, Gachi Funk menampilkan sisi WHH yang lebih meriah dan bersemangat.

Lagu ini merupakan eksperimen berani yang memadukan elemen J-Pop kontemporer dengan ritme Brazilian funk melalui perspektif visual Tokyo.

Sentuhan Personal dan Eksplorasi Budaya

Proses kreatif lagu ini melibatkan tantangan personal bagi salah satu anggotanya, GHEE, yang mengangkat warisan budaya Brasil-nya ke dalam penulisan lirik. GHEE mengungkapkan kekagumannya sejak pertama kali mendengar demo lagu tersebut.

"Saya percaya dalam sebuah lagu, yang terpenting adalah apakah lagu itu bisa langsung menggerakkan hati dan memberikan rasa semangat sejak pertama kali didengar. Waktu itu, reaksi jujur saya cuma, 'Ini keren,'" ujar GHEE.

Ia menambahkan bahwa kepuasan terbesar grup adalah ketika pendengar bisa ikut merasakan energi yang sama saat pertunjukan langsung.

"Kami berharap semua pendengar akan menyukai lagu ini, dan kalau semua orang bisa ikut bersemangat bersama kami saat pertunjukan live, kami merasa proses pembuatan lagu ini sudah worth it," tambahnya.

Simbolisme Visual dan Identitas Global

Video musik Gachi Funk digarap oleh sutradara YERD dengan menonjolkan simbolisme warna ungu.

YERD menginterpretasikan ulang warna tersebut bukan lagi sebagai simbol monarki tradisional, melainkan sebagai bentuk kebebasan kreativitas dan estetika pribadi di era modern.

Aspek koreografi pun digarap secara spesifik oleh Nina Neves untuk memperkuat daya tarik lagu. Sebagai koreografer yang juga memiliki darah keturunan Brasil, Nina memadukan gerakan khas Brazilian funk dengan sentuhan unik WHH.

Momentum Menuju EP Tera

Rilisan ini hadir di tengah periode pertumbuhan internasional yang luar biasa bagi WHH.

Setelah memukau lebih dari 100.000 penonton di Big Mountain Music Festival Thailand pada akhir 2025 dan menyelesaikan tur fan meeting BAKUON DREAM, grup ini mengalami lonjakan popularitas digital yang signifikan.

Tercatat, mereka berhasil mengumpulkan 300.000 pengikut baru di TikTok sepanjang Desember dan Januari lalu.

EP Tera nantinya akan merepresentasikan keberagaman latar belakang para anggota. Setelah Gachi Funk, WHH juga berencana merilis single bocoran bertajuk One minute sebelum memulai Live Tour Jepang pada Musim Dingin 2026.

"Saat kami melangkah ke Asia Tenggara dan Amerika Latin, kami ingin mengekspresikan bahasa, suara, dan gaya kami dengan jelas sebagai bentuk ekspresi yang autentik," pungkas GHEE. "Lagu ini adalah langkah pertama kami." (Z-1)