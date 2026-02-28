Kisah Kematian 5 Ikon Musik Dunia

Foto kombinasi yang menampilkan Michael Jackson (kiri) dan Freddy Mercury(Dok Billboard)

DUNIA musik global tidak hanya diwarnai dengan gemerlap panggung dan prestasi, tetapi juga kisah-kisah tragis yang menyelimuti kepergian para bintang besarnya.

Banyak dari mereka yang harus mengakhiri masa kejayaannya di usia muda yang disebabkan oleh berbagai banyak hal, mulai dari insiden penembakan, penyalahgunaan obat, hingga perjuangan melawan penyakit kronis, Berikut adalah kisah kematian tragis dari 5 ikon musik di dunia.

Dikenal sebagai King of Pop, pengaruhnya melalui gerakan tari legendaris dan album Thriller, album terlaris sepanjang masa, tetap tak tertandingi dengan raihan 15 Grammy.

Meski sukses besar sejak usia muda bersama Jackson 5, hidupnya penuh dengan pengawasan publik yang intens, masalah hukum, dan tuduhan pelecehan seksual.

Ia meninggal dunia di usia 50 tahun akibat keracunan obat-obatan, terutama anestesi propofol, saat sedang mempersiapkan tur comeback-nya.

Sosoknya akan segera diabadikan dalam film biopik berjudul Michael, sebuah drama biografi musikal Amerika mendatang yang mengikuti perjalanan hidup sang penyanyi, di mana ia diperankan oleh keponakannya sendiri, Jaafar Jackson, sebagai debut layar lebarnya.

Houston adalah satu-satunya penampil yang memiliki tujuh lagu nomor satu berturut-turut di Billboard 100, dan merupakan penerima enam Grammy, rekor 11 Billboard Music Awards, dan satu Emmy.

Terlepas dari kesuksesan dan penghargaannya, sosok berjuluk "The Voice" ini berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol.

Ia ditemukan tidak sadarkan diri di bak mandi hotelnya dalam keadaan terendam dan tidak responsif.

Sebulan setelah kematiannya, dilaporkan bahwa pelantun I Will Always Love You tersebut tidak sengaja tenggelam karena penggunaan narkoba, termasuk kokain.

John Lennon adalah otak di balik band legendaris The Beatles dan artis solo pemenang Grammy yang sukses.

Pada 8 Desember 1980, saat Lennon bersama Yoko Ono tengah kembali ke kediaman mereka di New York, Mark David Chapman yang diketahui sebagai penggemar The Beatles menembak Lennon empat kali di punggung.

Chapman mengaku bahwa dirinya marah kepada Lennon karena komentar-komentar sebelumnya yang telah ia buat, dan karena beberapa liriknya.

Meskipun upaya dilakukan untuk menyelamatkan Lennon, luka-lukanya terlalu parah dan ia meninggal pada usia 40 tahun.

4. Freddie Mercury (1946–1991)

Sosok penyanyi dan penulis lagu untuk Queen dengan jangkauan vokal empat oktaf yang mengesankan serta kostum dan pertunjukan yang flamboyan, Mercury dianggap sebagai penampil rock terbesar sepanjang masa.

Selama bertahun-tahun, Mercury diduga positif HIV, Namun Mercury adalah orang yang sangat tertutup dan tidak mengonfirmasi diagnosisnya hingga 23 November 1991.

Kurang dari 24 jam kemudian, ia meninggal pada usia 45 tahun akibat bronkopneumonia yang disebabkan oleh AIDS.

Sosok yang dikenal sebagai "Raja Rock and Roll,” ini meraih kesuksesan di berbagai genre dan menjadi artis solo terlaris sepanjang masa. Namun, bertahun-tahun penyalahgunaan zat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, dan dilaporkan juga bahwa ia memiliki pembesaran jantung.

Pada hari Presley berencana untuk memulai tur konser lainnya, dirinya ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandinya.

Ia tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal pada usia 42 tahun. Penyebab resmi kematiannya dinyatakan sebagai penyakit jantung. (Gold Derby/Z-1)