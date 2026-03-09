Andien Hadirkan Sentuhan Personal dalam Single Manusia Favorit

Andien(ANTARA/HO)

PENYANYI sekaligus penulis lagu, Andien, kembali menyapa pendengarnya lewat karya terbaru berjudul Manusia Favorit.

Resmi dirilis di berbagai platform musik digital pada akhir pekan lalu, lagu ini membawa pesan mendalam tentang hubungan antarmanusia dan momen-momen berharga yang terekam dalam ingatan.

Melalui Manusia Favorit, Andien tidak sekadar bernyanyi; ia menuturkan cerita tentang orang-orang yang dinilai paling berarti dalam hidup.

Baca juga : Rafi Muhammad dan Andien Berkolaborasi di Single Untukmu

Lagu ini menjadi sebuah perayaan atas kehadiran sosok-sosok istimewa yang meninggalkan jejak emosional mendalam bagi setiap individu.

Menjadi Milik Pendengar

Meski berangkat dari kegelisahan dan kisah personal, Andien menegaskan bahwa lagu ini memiliki ruang yang luas bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Baca juga : Adikara Gandeng Andien di Single Rindu

Baginya, sebuah karya musik akan bertransformasi menjadi milik publik segera setelah dilepas ke pasar.

"Begitu lagu Manusia Favorit sampai ke audience, lagu ini jadi milik mereka. Manusia Favorit bisa jadi sangat personal, setiap orang pasti punya sosok manusia favoritnya masing-masing," ujar Andien dalam keterangan resmi, dikutip Senin (9/3).

Pesan inklusif ini membuat Manusia Favorit terasa dekat dengan keseharian, di mana setiap pendengar dapat memproyeksikan wajah "manusia favorit" mereka sendiri ke dalam bait-bait liriknya.

Kolaborasi dengan Lafa Pratomo

Dalam proses produksinya, Andien menggandeng musisi sekaligus produser kenamaan, Lafa Pratomo. Kerja sama ini disebut Andien sebagai pertemuan dua visi yang selaras. Kesamaan frekuensi dalam bermusik membuat proses pengerjaan single ini berjalan dengan sangat organik.

"Aku dan Lafa punya irisan napas yang sama untuk genre lagu seperti ini, jadi proses kreatifnya terasa sangat mengalir dan natural," kenang Andien.

Lafa berhasil menerjemahkan keinginan Andien yang mendambakan sebuah komposisi musik yang menyejukkan.

Andien menganalogikan lagu ini sebagai elemen air yang mampu memberikan ketenangan seketika bagi jiwa yang mendengarkannya.

"Waktu membuat lagu ini, aku juga membayangkan sebuah lagu yang terasa teduh, nyaman, dan nyess ketika didengar, kayak disiram air segar yang bikin hati ikut terasa adem," jelasnya lebih lanjut.

Jembatan Menuju Album Kesembilan

Hadirnya Manusia Favorit sekaligus menjadi sinyal kuat bagi kelanjutan karier bermusik Andien. Lagu ini dipastikan akan menjadi bagian dari album kesembilan yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan.

Untuk melengkapi pengalaman audio para pendengar, Andien juga telah menyiapkan video musik khusus.

Dalam proyek visual ini, ia berkolaborasi dengan sutradara Gilbert March dari Niamo Studio untuk memvisualisasikan kehangatan yang ada di dalam lagu tersebut. (Ant/Z-1)