Warna Baru Armada dalam Single Semalam, Mai Ambil Alih Posisi Vokal Utama

Armada(ANTARA/HO-VMC Music Entertaintment)

GRUP band pop papan atas Indonesia, Armada, kembali menyapa pendengar melalui karya terbaru yang memberikan kejutan segar. Grup yang digawangi oleh Rizal, Mai, dan Andit ini resmi merilis single teranyar berjudul Semalam dengan eksplorasi yang berbeda dari karya-karya sebelumnya.

Dalam rilisan kali ini, terdapat perubahan signifikan pada pembagian peran di dalam band. Sosok gitaris, Mai, tampil ke depan untuk mengisi posisi vokal utama.

Langkah ini memberikan warna dan rasa baru pada diskografi Armada, namun tetap mempertahankan karakter kuat yang selama ini menjadi ciri khas band tersebut.

Berdasarkan siaran pers, yang dikutip Senin (9/3), pemilihan Mai sebagai vokalis utama dalam lagu ini dianggap sebagai keputusan yang tepat untuk menyampaikan kedalaman liriknya.

Mai dinilai berhasil memberikan penjiwaan yang pas, sehingga lagu ini seolah menjadi teman bagi siapa pun yang sedang berjuang melawan rasa sepi.

Representasi Kerinduan yang Mendalam

Secara tematik, Semalam berbicara tentang momen ketika kerinduan seseorang sudah tidak terbendung lagi hingga terbawa ke alam bawah sadar.

Lagu ini menangkap fenomena bunga tidur, ketika sosok yang dicintai hadir dan menunjukkan perasaan yang sama di dalam mimpi.

Keunikan lagu ini terletak pada kontras emosi yang ditawarkan; ada rasa bahagia yang membuncah saat pertemuan terjadi di mimpi, namun seketika berubah menjadi kesedihan saat seseorang terbangun dan menyadari bahwa momen tersebut bukanlah realitas.

Mai menjelaskan bahwa lagu ini merupakan pesan harapan bagi para pendengar yang sedang memendam rasa.

"Lagu ini mewakili harapan besar kita semua. Bahwa rindu itu nggak seharusnya cuma berakhir di mimpi, tapi bisa segera jadi pertemuan yang bahagia dan nyata," ujar Mai.

Konsistensi di Industri Musik

Sebagai salah satu band pop favorit di Indonesia, Armada telah lama dikenal dengan kemampuannya menciptakan lagu-lagu hits yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Melalui Semalam, Rizal, Mai, dan Andit membuktikan bahwa mereka selalu memiliki cara baru untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar mereka.

Lagu ini bukan sekadar karya untuk didengarkan secara teknis, melainkan sebuah bentuk validasi atas rindu yang belum tersampaikan di dunia nyata.

Dengan aransemen yang matang dan vokal Mai yang segar, Semalam diharapkan mampu menyentuh hati pendengar setianya sekaligus memperkuat eksistensi Armada di belantika musik tanah air. (Ant/Z-1)