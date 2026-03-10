Sentuhan Emosional Virgoun dan Deretan Musisi Papan Atas dalam Film Senin Harga Naik"

Virgoun(Instagram @virgoun_)

INDUSTRI perfilman tanah air menyambut momen Lebaran 2026 dengan kehadiran sebuah drama keluarga hangat bertajuk Senin Harga Naik. Film produksi Starvision dan Legacy Pictures ini dipastikan tayang perdana di bioskop pada 18 Maret 2026.

Tidak hanya menjanjikan akting memukau dari aktor lintas generasi, film ini juga didukung oleh jajaran pengisi lagu tema (original soundtrack) yang emosional.

Penyanyi Virgoun didapuk sebagai salah satu pengisi lagu utama dengan karyanya yang berjudul Saat Kau Telah Mengerti.

Virgoun mengungkapkan bahwa lagu tersebut merupakan refleksi mendalam dari hubungannya dengan orang tua sekaligus perasaannya sebagai seorang ayah.

"Filmnya mempertegas gitu apa sih yang saya pingin tulis di lagu ini dan harapan saya ke anak-anak saya lewat lagu itu," ujar Virgoun, dikutip Selasa (10/3).

Lirik yang ditulis Virgoun menggambarkan siklus kehidupan dan perubahan sudut pandang seseorang ketika beranjak dewasa. Ia menyoroti bagaimana nilai-nilai diri terus bertumbuh seiring berjalannya waktu.

"Makanya aku tulis di situ 'kelak kau akan jadi orang tua seperti aku'. Kesinambungan... kesinambungan ini yang aku lihat bukan soal aransemen tapi soal value (nilai) diri yang di mana setiap minggunya bertumbuh dan bertambah," tambahnya.

Virgoun juga menyampaikan rasa bangganya dapat berkolaborasi dengan sutradara Dinna Jasanti. Ia merasa pesan yang ia sampaikan melalui lagu berdurasi lima menit tersebut berhasil diterjemahkan secara visual dengan sempurna ke dalam layar lebar.

"Alhamdulillahnya apa yang saya tulis di lagu ini semuanya tertumpah di film ini," ungkapnya penuh syukur.

Selain Virgoun, kekuatan musik dalam film ini semakin solid dengan kehadiran Kunto Aji dan Nadin Amizah melalui lagu kolaborasi berjudul Selaras. Seluruh aransemen musik dalam film ini dikurasi dengan cermat oleh penata musik Hariopati Rinanto.

Hariopati menjelaskan bahwa tantangan utama dalam menggarap musik Senin Harga Naik adalah mengimbangi konflik kuat antara karakter ibu dan anak yang diceritakan sama-sama memiliki watak keras.

Ia memastikan musik yang hadir tetap memberikan ruang bagi penonton untuk meresapi akting para pemeran.

"Jadi musiknya juga bukan ikut keras tapi tidak overpowering (terlalu mendominasi) dari karakter mereka juga gitu," jelas Hariopati.

Film Senin Harga Naik sendiri mengambil latar utama di Toko Roti Mercusuar milik keluarga Ibu Retno. Karakter Ibu Retno diperankan oleh aktris senior Meriam Bellina, yang beradu peran dengan Andri Mashadi (Amal), Nadya Arina (Mutia), dan Nayla Purnama (Tasya).

Kisah perjuangan keluarga dan dinamika hubungan antara ibu dan ketiga anaknya ini diharapkan menjadi tontonan yang reflektif bagi keluarga Indonesia di hari raya. (Ant/Z-1)