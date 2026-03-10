Film Tunggu Aku Sukses Nanti Siap Tayang pada Lebaran 2026

Konferensi pers film Tunggu Aku Sukses Nanti di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026)(MI/Asha Bening Rembulan)

PERFILMAN Indonesia kian melebarkan sayapnya dengan menghadirkan premis-premis menarik dalam keluaran film terbaru.

Tidak terkecuali film yang akan tayang nanti pada Lebaran, yaitu Tunggu Aku Sukses Nanti. Film ini membawa premis yang cukup menarik dan spesifik tentang perkumpulan keluarga besar pada saat Lebaran.

Menariknya, film dengan premis Hari Raya Lebaran tersebut juga akan tayang menjelang perayaan Lebaran 2026 ini yang semakin menambah rasa penasaran dan ekspektasi tertentu terhadap film ini.

Sinopsis Tunggu Aku Sukses Nanti

Berangkat dari premis perkumpulan keluarga besar pada saat Lebaran, Arga yang diperankan oleh Ardit Erwandha selalu menjadi sasaran komentar pedas dari keluarganya.

Tidak jarang pula ia dibandingkan dengan sepupu-sepupunya yang telah mapan dan sukses, berbeda dengan dirinya yang tengah menganggur.

Konflik yang dihadirkan berfokus pada kondisi keluarga Arga yang pas-pasan jika dibandingkan dengan keluarga lainnya. Situasi inilah yang mendorong Arga untuk mencari pekerjaan layak agar dapat membuktikan pada keluarga besarnya bahwa ia bisa menjadi sosok yang sukses dan membanggakan.

Tidak hanya membawa unsur keluarga, film ini juga membawa unsur persahabatan antara Arga dengan kedua sahabatnya, Wicak (Reza Chandika) dan Fanny (Fita Anggriani), yang setia menemaninya di masa-masa sulit.

Kehangatan Keluarga yang Dibawa Hingga Dunia Nyata

Selama proses syuting dari film tersebut, para pemain mengakui bahwa tidak adanya kesulitan atau tantangan tertentu karena prosesnya berjalan dengan sangat natural.

Bahkan, chemistry yang terbangun tidak hanya pada beberapa pemain saja, tetapi seluruh pemain layaknya keluarga yang ada pada film ini.

Ariyo Wahab yang mengambil peran sebagai Ayah Arga memuji sutradara, Naya Anindita, karena telah berhasil mengeksekusi jalan cerita dari Tunggu Aku Sukses Nanti.

“Naya sendiri punya visi yang sangat bagus terhadap ceritanya Evelyn dan akhirnya kita berhasil menjalankannya semua. Prosesnya pun tidak berasa seperti syuting dan sangat natural,” ungkap Ariyo pada konferensi pers Tunggu Aku Sukses Nanti di XXI Epicentrum, Senin (9/3).

Lulu Tobing yang turut mengambil peran sebagai Ibu Arga juga mengatakan hal yang serupa, “Seakan-akan memang kita ada di rumah nenek secara natural terus ada kamera yang merekam kita. Rasanya tidak seperti syuting.”

Reza Chandika yang berperan sebagai salah satu sahabat Arga menyampaikan bahwa adegan-adegan komedi yang ada dalam film dilakukan secara natural dan tidak berpaku pada script.

Beberapa dari adegan tersebut bahkan tidak menggunakan script sama sekali dan hanya bermodalkan dialog timpal-menimpal.

Di acara yang sama, Renita Sari yang berperan sebagai salah satu tante menyampaikan bahwa hingga saat ini para pemain masih aktif di grup WhatsApp mereka.

“Benar-benar senang bergabung di film ini. Setelah film selesai pun kita masih sering ketemu, ada grup WhatsApp yang masih aktif, sering ledek-ledekan segala macam. Kita menjadi benar-benar keluarga,” ungkapnya.

Apa yang harus diekspektasikan?

Selain menghadirkan premis yang menarik dan cukup dekat bagi para penonton, film Tunggu Aku Sukses Nanti turut menghadirkan aktor dan aktris ternama yang ikut mengambil bagian dalam film ini, termasuk mengambil peran sebagai cameo.

Pemilihan musik pada film ini juga menjadi daya tarik tersendiri yang semakin memperdalam adegan yang ditampilkan.

Tunggu Aku Sukses Nanti selain menghadirkan unsur komedi juga menuangkan kekecewaan, kemarahan, kesedihan, bahkan perasaan haru pada setiap babaknya.

Film garapan Naya Anindita ini akan tayang pada 18 Maret 2026. (Z-1)