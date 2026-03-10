Prabowo Pimpin Rapat Bahas Pangan dan Kesiapan Lebaran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam. Pertemuan tersebut membahas perkembangan program swasembada pangan dan energi serta kesiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri, termasuk memastikan ketersediaan LPG dan bahan pangan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang turut menghadiri rapat tersebut mengatakan pertemuan di Hambalang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta pejabat negara lainnya.
“Pertemuan strategis ini difokuskan pada dua agenda utama pemerintah, yaitu perkembangan program swasembada pangan dan energi serta kesiapan menghadapi Idul Fitri, khususnya terkait ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG,” kata Teddy saat dihubungi di Jakarta.
Menurutnya, rapat tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah untuk mengevaluasi agenda prioritas nasional sekaligus memastikan kesiapan menghadapi momentum Lebaran.
Beberapa pejabat yang hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.
Turut hadir pula Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain para menteri, rapat juga diikuti oleh sejumlah pejabat lainnya, seperti Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, serta Komisaris Pertamina Hasan Nasbi.
Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa rapat di Hambalang tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan berbagai program strategis nasional berjalan sesuai rencana, sekaligus menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok dan energi selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. (Ant/E-3)
