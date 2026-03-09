Warga Sukamenak Bandung Terima Program Tebus Murah Pangan

Rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung(Istimewa)

ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (9/3).

Najib menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penugasan partai yang saat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Pangan RI, Zulkifli Hasan.

“Bahwa kegiatan ini adalah tugas saya dari ketua umum saya yang juga merupakan Menko pangan RI (Zulkifli Hasan),” kata Najib dalam keterangan yang diterima, Senin (9/3).

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan bazar murah ini merupakan instruksi bagi seluruh anggota legislatif dari fraksinya untuk menyisihkan penghasilan guna membantu masyarakat selama bulan suci.

“Dimana seluruh Anggota DPR RI dari fraksi PAN wajib menyisihkan penghasilnya untuk melaksanakan kegiatan PANsar Murah,” tukas Najib.

Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga dalam memenuhi kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah Ramadan dan menyambut Idulfitri.

Pelaksanaan tebus murah ini mendapat respons positif dari warga setempat, khususnya kalangan ibu-ibu di Desa Sukamenak yang merasa terbantu dengan adanya akses pangan dengan harga terjangkau di tengah masa Ramadan.

