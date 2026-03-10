Film Para Perasuk Rilis Trailer, Mengungkap Konflik yang Lebih Dalam

Headline
SETELAH mendapat sambutan positif dan hangat saat world premiere di Sundance Film Festival 2026, film terbaru Sutradara Wregas Bhanuteja, Para Perasuk, resmi merilis trailer resmi.
Trailer film Para Perasuk menampilkan dunia yang lebih luas yang berlatar di Desa Latas, sebuah desa kecil di pinggiran kota yang dikenal dengan pesta kerasukannya.
Angga Yunanda, Bryan Domani, dan Chicco Kurniawan berperan sebagai murid dari Anggun. Mereka bertiga bercita-cita menjadi Perasuk, orang yang memiliki kemampuan memimpin orang lain bisa merasakan kerasukan.
“Pesta sambetan dan kerasukan di sini merefleksikan pengalaman komunal yang kita temui sehari-hari di Indonesia. Mereka melepaskan tekanan dan saling terkoneksi satu sama lain,” ujar Penulis dan Sutradara Wregas Bhanuteja dalam keterangan pers, dikutip Selasa (10/3).
Trailer ini juga memperlihatkan yang menjadi permasalahan para warga di Desa Latas. Keberlangsungan hidup mereka terancam, saat mata air keramat tempat para Perasuk mencari roh terancam digusur. Trailer menampilkan perlawanan kolektif warga dalam menjaga mata air tersebut.
“Di sisi lain, kami juga ingin memperlihatkan adanya ketegangan yang berasal dari luar, yang berusaha merebut Desa Latas dari para warganya, dan bagaimana para warga di Desa Latas mempertahankannya,” sebutnya.
Diproduseri oleh Siera Tamihardja, Iman Usman, dan Amalia Rusdi, Para Perasuk diproduksi oleh Rekata Studio. Film ini menjadi ko-produksi Indonesia bersama Singapura, Prancis, dan Taiwan.
Menampilkan deretan aktor papan atas seperti Angga Yunanda, Anggun, Maudy Ayunda, Bryan Domani, Chicco Kurniawan, Ganindra Bimo dan Indra Birowo. Para perasuk dijadwalkan rilis di bioskop seluruh Indonesia mulai 23 April 2026. (Z-1)
