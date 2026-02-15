Trailer Baru GTA 6 Jadi Peluncuran Video Terbesar Sepanjang Masa dengan 475 Juta Penayangan

Gim Grand Theft Auto 6(MI/Dok Rockstar Game)

TRAILER kedua Grand Theft Auto 6 telah memecahkan rekor penayangan di berbagai platform media sosial.

Pengembang Rockstar Games dikabarkan mengklaim bahwa trailer ke-2 GTA 6 adalah "Peluncuran video terbesar sepanjang masa", melampaui peluncuran trailer film-film populer seperti Deadpool & Wolverine dan The Fantastic Four.

Studio tersebut menyatakan bahwa trailer terbaru ini meraup angka fantastis sebesar 475 juta penayangan di berbagai platform media sosial.

Di YouTube sendiri, trailer tersebut telah ditonton lebih dari 85 juta kali hanya dalam waktu kurang dari dua hari.

Trailer Baru GTA 6 Pecahkan Rekor

Pihak studio mengungkapkan total angka penayangan trailer tersebut kepada The Hollywood Reporter (THR), mengklaim bahwa video tersebut telah dilihat lebih dari 475 juta kali di berbagai platform.

Rockstar menyebutnya sebagai “peluncuran video terbesar sepanjang masa,” melampaui rekor trailer Deadpool & Wolverine tahun lalu.

Menurut laporan THR, film pahlawan super Marvel tersebut sebelumnya merupakan trailer yang paling banyak ditonton sepanjang masa dengan 365 juta penayangan dalam 24 jam pertama.

Trailer kedua GTA 6 kabarnya juga melampaui trailer The Fantastic Four: First Steps yang memperoleh lebih dari 200 juta penayangan pada hari pertama.

Di YouTube, trailer kedua GTA 6 saat ini berada di angka lebih dari 85 juta penayangan saat berita ini ditulis. Angka kumulatif 475 juta tersebut mencakup penayangan dari platform lain seperti X (sebelumnya Twitter) dan Instagram.

Sebagai perbandingan, trailer pertama GTA 6 juga sempat mengguncang rekor dengan menjadi peluncuran terbesar di YouTube di luar kategori video musik.

Berdasarkan data THR, trailer pertama mencatat 93 juta penayangan dalam jangka waktu yang sama, namun saat itu hanya eksklusif di YouTube. Kini, trailer pertama GTA 6 telah mencapai lebih dari 255 juta penayangan di platform tersebut.

THR juga mencatat bahwa lagu yang ditampilkan dalam trailer kedua GTA 6, Hot Together dari The Pointer Sisters, mendadak populer di Spotify dengan kenaikan jumlah aliran (streaming) yang masif sebesar 182.000 kali.

Lagu di trailer pertama, Love Is a Long Road oleh Tom Petty, juga mengalami kesuksesan serupa setelah trailer tersebut debut di YouTube pada Desember 2023.

Trailer kedua GTA 6 muncul sebagai kejutan bagi para penggemar ketika Rockstar merilisnya tanpa pengumuman sebelumnya pada 6 Mei. Trailer berdurasi hampir tiga menit tersebut akhirnya menyoroti Jason, protagonis kedua dalam gim ini, dan memberikan gambaran sekilas tentang hubungan antara Jason dan Lucia.

Rockstar menyatakan bahwa trailer kedua Grand Theft Auto 6 ini diambil menggunakan konsol PS5, dan mengonfirmasi bahwa video tersebut menampilkan campuran antara cuplikan gameplay dan cutscene dalam "porsi yang seimbang".

Gim berkonsep open-world ini awalnya dijadwalkan meluncur pada musim gugur 2025, namun telah ditunda menjadi 26 Mei 2026, saat nantinya dirilis untuk PS5 dan Xbox Series S/X. (gadgets 360/Z-1)