Memaknai Lebaran 2026: Nayla Purnama dan Meriam Bellina Bicara Kehangatan Keluarga

MOMEN Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026 menjadi waktu yang spesial bagi aktris muda Nayla Purnama. Terlibat dalam dua proyek film besar yang tayang serentak di musim libur lebaran, yakni Na Willa dan Senin Harga Naik, Nayla memandang Idul fitri bukan sekadar perayaan, melainkan momentum krusial untuk mempererat ikatan domestik.

Bagi pemeran karakter Tasya dalam film Senin Harga Naik ini, Lebaran adalah waktu terbaik untuk melakukan Family Me Time. .

"Pas kan itu waktunya Family Me Time," ujar Nayla lugas, dikutip Selasa (10/3).

Dalam film terbarunya, Nayla beradu peran dengan aktris senior Meriam Bellina yang memerankan tokoh Ibu Retno.

Nayla mengungkapkan bahwa karakter Tasya sebagai anak bungsu memiliki kemiripan personal dengan kehidupan nyatanya, terutama dalam cara memahami bahasa cinta seorang ibu.

Menurutnya, sosok Ibu Retno digambarkan sebagai ibu yang sangat perhatian, meski terkadang ditunjukkan melalui sikap yang cerewet kepada anak-anaknya.

Nayla berharap chemistry dan rasa hangat yang ia bangun bersama Meriam Bellina dalam film tersebut dapat terserap dengan baik oleh penonton di bioskop mulai 18 Maret mendatang.

Senada dengan Nayla, Meriam Bellina, yang memerankan tokoh sentral Ibu Retno, juga menekankan bahwa selalu ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan antaranggota keluarga, dan Lebaran adalah katalisator yang tepat.

"Semoga menonton film Senin Harga Naik bersama keluarga di momen Lebaran bisa menjadi salah satu sarana untuk menemukan kembali kehangatan keluarga," tutur Meriam.

Lebih dari sekadar hiburan, film Senin Harga Naik membawa pesan reflektif tentang pentingnya memperbarui pola komunikasi di dalam rumah.

Narasi film ini mengingatkan penonton agar tidak menunggu hingga kehilangan untuk menyadari berharganya kehadiran orang-orang terdekat. Jangan sampai ketika orang-orang tercinta sudah menjauh, barulah muncul penyesalan atas waktu yang terbuang sia-sia.

Selain menampilkan duet apik Nayla Purnama dan Meriam Bellina, film ini juga diperkuat oleh sederet aktor lintas generasi seperti Nadya Arina, Andri Mashadi, Aci Resti, Rianti Cartwright, Restu Sinaga, Brandon Salim, hingga Hamish Daud.

Kombinasi talenta ini diharapkan mampu menghidupkan dinamika keluarga yang relevan dengan penonton Indonesia saat ini. (Ant/Z-1)