Sumanto Nonton Film Labinak Bareng Nayla Purnama, Akui Ketakutan

Sumanto menonton Film Labinak: Mereka Ada di Sini.(MI/Fathurrozak)

MANTAN kanibal yang kini dikenal sebagai kreator konten mukbang, Sumanto, menonton film horor bertema kanibalisme Labinak: Mereka Ada di Sini di CGV Rita Supermall Purwokerto, Senin (18/8). Ia hadir bersama pemeran utama Nayla Purnama dan penulis skenario Pratiwi Juliani.

Usai pemutaran film, Sumanto mengaku merasakan ketakutan.

“Lari, ketakutan,” ujarnya singkat ketika ditanya kesan menonton.

Baca juga : Labinak: Mereka Ada di Sini, Raihaanun Ungkap Tantangan Peran dalam Balutan Isu Sosial

Bagi Nayla, pengalaman menonton bersama sosok yang pernah menggemparkan Indonesia awal 2000-an itu menjadi hal baru.

“Ini pengalaman yang baru banget. Saat kasus beliau booming, aku masih kecil. Jadi tahunya cuma dari cerita orang, kayak urban legend. Tapi duduk bareng, ngobrol langsung, sama sekali enggak terasa menakutkan,” katanya.

Hal senada diungkapkan penulis skenario Pratiwi Juliani. Ia menuturkan, selama proses penulisan naskah yang mengangkat tema sekte kanibal, dirinya cukup sering berinteraksi dengan Sumanto sebagai bagian dari riset.

“Beliau tidak semenyeramkan seperti yang dipotret media. Justru ramah, baik, dan kini kehidupannya jauh lebih baik,” ujarnya.

Film Labinak: Mereka Ada di Sini diproduksi Anami Films dan disutradarai Azhar Kinoi Lubis. Film yang dibintangi Nayla Purnama, Raihaanun, Arifin Putra, Giulio Parengkuan, dan Aimee Saras itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 21 Agustus. (Z-10)