Sumanto Nonton Film Labinak Bareng Nayla Purnama, Akui Ketakutan

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MANTAN kanibal yang kini dikenal sebagai kreator konten mukbang, Sumanto, menonton film horor bertema kanibalisme Labinak: Mereka Ada di Sini di CGV Rita Supermall Purwokerto, Senin (18/8). Ia hadir bersama pemeran utama Nayla Purnama dan penulis skenario Pratiwi Juliani.
Usai pemutaran film, Sumanto mengaku merasakan ketakutan.
“Lari, ketakutan,” ujarnya singkat ketika ditanya kesan menonton.
Bagi Nayla, pengalaman menonton bersama sosok yang pernah menggemparkan Indonesia awal 2000-an itu menjadi hal baru.
“Ini pengalaman yang baru banget. Saat kasus beliau booming, aku masih kecil. Jadi tahunya cuma dari cerita orang, kayak urban legend. Tapi duduk bareng, ngobrol langsung, sama sekali enggak terasa menakutkan,” katanya.
Hal senada diungkapkan penulis skenario Pratiwi Juliani. Ia menuturkan, selama proses penulisan naskah yang mengangkat tema sekte kanibal, dirinya cukup sering berinteraksi dengan Sumanto sebagai bagian dari riset.
“Beliau tidak semenyeramkan seperti yang dipotret media. Justru ramah, baik, dan kini kehidupannya jauh lebih baik,” ujarnya.
Film Labinak: Mereka Ada di Sini diproduksi Anami Films dan disutradarai Azhar Kinoi Lubis. Film yang dibintangi Nayla Purnama, Raihaanun, Arifin Putra, Giulio Parengkuan, dan Aimee Saras itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 21 Agustus. (Z-10)
Anami Films resmi memperkenalkan film horor terbarunya berjudul Labinak: Mereka Ada di Sini, yang mengangkat kisah kanibalisme dalam balutan thriller psikologis.
Film Labinak: Mereka Ada di Sini menyuguhkan ketegangan yang membelit, mengikuti kisah Najwa (Raihaanun), seorang ibu yang baru diterima sebagai guru di sekolah swasta elit.
Anami Films resmi memperkenalkan film horor terbarunya berjudul Labinak: Mereka Ada di Sini, yang mengangkat kisah kanibalisme dalam balutan thriller psikologis.
Film Labinak: Mereka Ada di Sini menyuguhkan ketegangan yang membelit, mengikuti kisah Najwa (Raihaanun), seorang ibu yang baru diterima sebagai guru di sekolah swasta elit.
SETELAH bermain bersama di film Gowok: Kamasutra Jawa, Raihaanun akan kembali beradu peran dengan Nayla Purnama di film horor terbaru berjudul Labinak: Mereka Ada di Sini
Nayla Purnama menjelaskan film itu ingin menggambarkan bahwa kenikmatan yang terlihat di luar, tidak melulu baik.
Raihaanun dan Nayla Purnama mengungkapkan bahwa film Labinak tidak hanya akan menakut-nakuti, tapi, juga mengirimkan pesan-pesan sosial yang kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved