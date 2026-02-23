Bebe Rexha Rilis Single Çike Çike dan Perkenalkan Era Baru Lewat Album Dirty Blonde

Bebe Rexha(MI/HO)

BEBE Rexha resmi merilis single terbarunya, Çike Çike, yang menjadi single kedua dari album mendatangnya, Dirty Blonde.

Peluncuran lagu ini menyusul pengumuman album keempat sekaligus album visual pertama dalam katalog musik Bebe yang dijadwalkan rilis pada 12 Juni 2026 mendatang.

Sebelumnya, Bebe telah memperkenalkan era baru ini melalui single pertama berjudul I Like You Better Than Me serta merilis video supercut berdurasi 4 menit yang memuat cuplikan 13 lagu yang akan mengisi album tersebut.

Dalam era ini, Bebe mengusung konsep interaktif sebagai inti strateginya. Melalui situs super.areudirty.com, ia mengajak pendengar di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam menentukan lagu yang ingin dirilis dalam beberapa minggu ke depan.

Lagu yang meraih suara terbanyak pada periode tertentu akan mendapatkan prioritas untuk dirilis lebih dahulu.

Bebe juga menerapkan strategi digital-first yang menyesuaikan dengan tren konsumsi musik saat ini, yakni memanfaatkan momen media sosial dan algoritma.

Format ini dirancang agar lebih dinamis, di mana pendengar diajak untuk berinteraksi dengan materi musik melalui klip pendek, remix, maupun interpretasi kreatif lainnya.

Langkah berani ini diambil Bebe setelah ia menggandeng label independen, Empire. Kerja sama tersebut memberikan ruang bagi Bebe untuk berkomunikasi secara lebih langsung dan disruptif dengan para penggemarnya.

"Babak baru dalam karirku ini berpusat kepada kebebasan kreatif. Aku mengikuti instingku, memercayai suaraku, dan akhirnya melakukan segalanya sesuai dengan cara-cara yang aku inginkan. Aku telah belajar banyak, aku telah menjalani banyak hal, dan aku mengenali diriku lebih jauh. Mengikuti instingku telah menjadi salah satu keputusan terbaik dalam karirku. Era ini berani, meledak-ledak, dan unapologetic. Tanpa filter, tanpa batasan. Album Dirty Blonde adalah aku yang merayakan diriku sebenarnya," ungkap Bebe.

Sebagai sosok hitmaker yang dikenal melalui perpaduan genre pop, dance, hip-hop, hingga country, Bebe Rexha terus mempertegas posisinya sebagai musisi yang mampu mendobrak batasan.

Dengan miliaran stream secara global dan catatan kolaborasi lintas genre, proyek Dirty Blonde menjadi perayaan atas visi kreatifnya yang kini tampil lebih jujur dan personal.

Bagi penggemar yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan lagu atau mendengarkan karya terbaru Bebe, informasi lebih lanjut tersedia melalui laman resmi areudirty.com. (Z-1)