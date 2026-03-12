Chelsea Felicia Rilis Album My Precious Moments, Usung Pesan Edukasi untuk Anak Indonesia

Chelsea Felicia(MI/HO)

PENYANYI cilik Chelsea Felicia kembali meramaikan industri musik anak Tanah Air dengan meluncurkan album kedua bertajuk My Precious Moments.

Album yang dirilis di bawah naungan label Beat Music Indonesia ini hadir sebagai upaya memberikan alternatif konten hiburan yang sehat dan berkarakter bagi generasi muda.

Peluncuran ini menjadi kelanjutan kesuksesan album perdananya, My Life, yang sebelumnya berhasil mengantarkan Chelsea meraih penghargaan The Children Star versi NetRilis Award 2024.

"Album ini merupakan representasi perjalanan indah masa kecil yang penuh warna. Kami menghadirkan 12 lagu pilihan yang dikemas secara ringan, ceria, namun tetap edukatif," tulis pernyataan resmi manajemen, dikutip Kamis (12/3).

Kolaborasi Ibu dan Komposer Musik Anak

Aspek menarik dari album My Precious Moments terletak pada proses kreatif di balik layarnya. Seluruh lagu dalam album ini ditulis langsung oleh ibunda Chelsea Felicia, yang kemudian diaransemen oleh Jimmy, komposer yang sudah memiliki rekam jejak panjang di industri lagu anak.

Kehadiran sosok Kaka Jimmy memberikan sentuhan aransemen musik yang segar dan modern, namun tetap mempertahankan karakter vokal kiddie yang menjadi ciri khas Chelsea.

Ragam Tema: Dari Nasionalisme hingga Spiritual

Album ini merangkum berbagai fragmen kehidupan sehari-hari anak-anak melalui 12 judul lagu, antara lain:

Pendidikan & Sekolah: Senangnya ke Sekolah dan Guruku Pahlawanku.

Keluarga: Papa Terhebat dan Terima Kasih Mama.

Sosial & Lingkungan: Ayo Peduli dan Sahabat Selalu di Hati.

Nasionalisme & Religi: Indonesia Hebat dan Terima Kasih Tuhan.

Melalui lirik yang mudah diingat, album ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media pembelajaran bagi anak-anak untuk menanamkan rasa hormat kepada orang tua, cinta tanah air, dan kepedulian sosial.

Saat ini, seluruh lagu dalam album My Precious Moments sudah dapat diakses melalui berbagai platform musik digital (DSP) dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia akan konten musik yang inspiratif serta membangun karakter anak sejak dini. (Z-1)