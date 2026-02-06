Menjelang Super Bowl, Bad Bunny Akui Gugup hingga tidak Bisa Tidur

Headline
RAPPER asal Puerto Rico, Bad Bunny, mengakui dirinya didera rasa cemas luar biasa menjelang penampilannya di pertunjukan Half Time Super Bowl, Minggu (8/2) mendatang.
Meski terbiasa tampil di panggung besar, musisi yang baru saja menyabet penghargaan Album of the Year di Grammy Awards ini mengaku jadwal latihannya mulai mengganggu waktu istirahat.
"Tadi malam, saya tidak bisa tidur," ungkapnya dalam konferensi pers resmi.
Ia mengakui sering terbangun pada pukul 04.00 hanya karena memikirkan detail penampilannya di salah satu panggung paling bergengsi di dunia tersebut.
Pertunjukan ini akan menjadi catatan sejarah baru. Bad Bunny dijadwalkan menjadi artis pertama yang tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol sepanjang sejarah Half Time Super Bowl.
Namun, pencapaian ini tidak lepas dari kontroversi. Sejak pemilihannya diumumkan pada September lalu, gelombang oposisi muncul dari kalangan media konservatif, terutama karena kritik tajam sang musisi terhadap kebijakan imigrasi era pemerintahan Donald Trump di masa lalu.
Ketegangan politik ini bahkan memicu sebuah organisasi konservatif di Amerika Serikat (AS) untuk merencanakan acara tandingan saat jeda pertandingan, yang menampilkan penyanyi sekaligus sekutu Trump, Kid Rock.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, turut memberikan komentar terkait situasi ini.
"Saya rasa Presiden akan jauh lebih menyukai penampilan Kid Rock daripada Bad Bunny, saya harus mengatakan itu," ujarnya pada hari Kamis.
Meski tensi di luar lapangan memanas, Bad Bunny memilih untuk tetap tenang dan tidak menanggapi isu politik tersebut selama konferensi pers.
Pengamanan di lokasi acara pun tampak sangat ketat; setiap jurnalis harus melewati pemindai keamanan dan pemeriksaan tas berulang kali sebelum memasuki ruangan.
Di atas panggung, Bad Bunny tampil santai mengenakan mantel bulu imitasi panjang. Ia memberikan sinyal bahwa pertunjukannya nanti akan membawa pesan persatuan.
"Saya tahu dunia akan bahagia hari Minggu ini. Mereka akan bersenang-senang, menari, dan menikmati waktu yang menyenangkan," tuturnya.
Tekanan besar ini rupanya juga berdampak pada hobi santainya. Sambil bercanda, ia mengeluhkan bagaimana persiapan Super Bowl di tengah tur dunia telah menggerus kemampuannya bermain domino.
"Saya bahkan tidak punya waktu lagi untuk bermain domino, dan itu menyiksa saya, kawan. Dalam tiga permainan terakhir, saya mendapatkan skor nol. Saya rasa saya perlu bicara dengan terapis saya," candanya.
Menutup sesi konferensi pers, Bad Bunny menekankan pentingnya identitas diri. Bagi sang bintang, tampil di panggung terbesar di dunia adalah pembuktian atas prinsip yang selama ini ia pegang teguh.
"Kamu harus selalu bangga dengan siapa dirimu dan merasa nyaman menjadi diri sendiri. Banggalah dengan sejarahmu dan dari mana kamu berasal, tapi jangan biarkan hal itu membatasi dirimu," pungkasnya. (bbc/Z-1)
