Hasil Super Bowl 2026: Seattle Seahawks Juara Usai Bungkam Patriots 29-13

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEATTLE Seahawks resmi dinobatkan sebagai juara Super Bowl LX setelah mengandaskan perlawanan New England Patriots dengan skor 29-13 di Levi's Stadium, California, Minggu (8/2/2026) waktu setempat atau Senin pagi WIB. Kemenangan ini menjadi penuntas dahaga gelar selama 12 tahun sekaligus balasan atas kekalahan dramatis mereka dari lawan yang sama pada 2015 silam.
Pertandingan yang berlangsung di markas San Francisco 49ers tersebut didominasi oleh ketangguhan lini pertahanan Seattle yang dikenal dengan julukan "Dark Side". Quarterback Patriots, Drake Maye, dibuat tidak berkutik setelah terkena enam kali sack dan dipaksa melakukan dua kali turnover yang berujung poin bagi lawan.
"Mereka benar-benar membuktikan julukan 'Dark Side' hari ini. Ini akan tercatat dalam buku sejarah. Kami mencintai para pemain kami, mereka membuat visi ini menjadi kenyataan di lapangan," ujar Pelatih Kepala Seahawks, Mike Macdonald, dalam siaran resmi NBC.
Running back andalan Seattle, Kenneth Walker III, terpilih sebagai MVP Super Bowl LX. Ia mencatatkan 135 rushing yards dari 27 percobaan, menjadikannya running back pertama yang meraih gelar MVP sejak Terrell Davis pada 1998. Kecepatan Walker di sisi luar lapangan gagal diredam oleh barisan linebacker New England sepanjang malam.
Di sisi lain, quarterback Seattle Sam Darnold berhasil melengkapi perjalanan transformasinya dari pemain yang sempat diragukan menjadi juara dunia. Darnold tampil efektif dengan mencatatkan 202 passing yards dan satu touchdown kepada tight end AJ Barner.
|Kategori
|Seattle Seahawks
|New England Patriots
|Skor Akhir
|29
|13
|Total Yards
|368
|312
|Sacks
|6
|2
|Turnovers
|0
|3
Selain aksi di lapangan hijau, Apple Music Super Bowl LX Halftime Show mencuri perhatian dunia lewat penampilan Bad Bunny. Sang superstar asal Puerto Rico menjadi artis solo Latin pertama yang memimpin pertunjukan jeda babak dengan setlist yang didominasi bahasa Spanyol.
Kehadiran Lady Gaga sebagai tamu kejutan untuk membawakan kolaborasi ikonik, serta penampilan energik Ricky Martin, menjadikan pertunjukan tahun ini salah satu yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Secara ekonomi, penyelenggaraan Super Bowl LX di Santa Clara ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi hingga mencapai Rp9,5 triliun (Mata Uang Rupiah) bagi kawasan Bay Area.
Dengan kemenangan ini, New England Patriots harus menunda ambisi mereka untuk meraih gelar ketujuh yang akan menjadi rekor NFL. Sebaliknya, Seattle kini resmi masuk dalam jajaran tim elite dengan koleksi lebih dari satu cincin juara Super Bowl.
Peluncuran identitas visual tim dilakukan secara tidak biasa, yakni melalui tayangan iklan pada ajang Super Bowl, menandai keseriusan Cadillac memasuki panggung balap Formula 1.
Kenneth Walker III jadi Running Back pertama peraih MVP Super Bowl sejak 1998 usai bawa Seattle Seahawks juara. Simak profil dan statistiknya.
Seattle Seahawks juara Super Bowl 2026. Lini pertahanan Dark Side catat 6 sack, bekuk New England Patriots 29-13 di Levi's Stadium.
Seattle Seahawks resmi menjadi juara Super Bowl LX 2026 usai menumbangkan New England Patriots. Penantian 12 tahun berakhir di Levi's Stadium.
Pasangan selebriti Chris Hemsworth dan Elsa Pataky mengungkap hobi olahraga mereka hingga keterlibatan dalam iklan ikonik Super Bowl LX.
Bagi ratusan juta orang di seluruh penjuru bumi, Super Bowl adalah hari libur nasional de facto yang melintasi batas negara bukan sekadar pertandingan final sepak bola Amerika (NFL).
Bad Bunny mencetak sejarah sebagai artis pertama yang tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol di Super Bowl. Ia berkolaborasi dengan Lady Gaga.
Green Day tampil memeriahkan acara pembukaan Super Bowl LX di Levi’s Stadium, California, Minggu (8/2).
Bad Bunny dijadwalkan menjadi artis pertama yang tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol sepanjang sejarah Half Time Super Bowl.
Bad Bunny jadi artis pertama yang tampil full Bahasa Spanyol di Super Bowl. Simak persiapan sang bintang hingga ketegangan politik dengan kubu Donald Trump.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved