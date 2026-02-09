Hasil Super Bowl 2026: Seattle Seahawks Juara Usai Bungkam Patriots 29-13

Ilustrasi(seahawks.com)

SEATTLE Seahawks resmi dinobatkan sebagai juara Super Bowl LX setelah mengandaskan perlawanan New England Patriots dengan skor 29-13 di Levi's Stadium, California, Minggu (8/2/2026) waktu setempat atau Senin pagi WIB. Kemenangan ini menjadi penuntas dahaga gelar selama 12 tahun sekaligus balasan atas kekalahan dramatis mereka dari lawan yang sama pada 2015 silam.

Pertandingan yang berlangsung di markas San Francisco 49ers tersebut didominasi oleh ketangguhan lini pertahanan Seattle yang dikenal dengan julukan "Dark Side". Quarterback Patriots, Drake Maye, dibuat tidak berkutik setelah terkena enam kali sack dan dipaksa melakukan dua kali turnover yang berujung poin bagi lawan.

Kutipan Utama "Mereka benar-benar membuktikan julukan 'Dark Side' hari ini. Ini akan tercatat dalam buku sejarah. Kami mencintai para pemain kami, mereka membuat visi ini menjadi kenyataan di lapangan," ujar Pelatih Kepala Seahawks, Mike Macdonald, dalam siaran resmi NBC. Baca juga : Tak Biasa, Green Day Tampil di Super Bowl tanpa Kritik Pemerintah

Kenneth Walker III Sabet Gelar MVP

Running back andalan Seattle, Kenneth Walker III, terpilih sebagai MVP Super Bowl LX. Ia mencatatkan 135 rushing yards dari 27 percobaan, menjadikannya running back pertama yang meraih gelar MVP sejak Terrell Davis pada 1998. Kecepatan Walker di sisi luar lapangan gagal diredam oleh barisan linebacker New England sepanjang malam.

Di sisi lain, quarterback Seattle Sam Darnold berhasil melengkapi perjalanan transformasinya dari pemain yang sempat diragukan menjadi juara dunia. Darnold tampil efektif dengan mencatatkan 202 passing yards dan satu touchdown kepada tight end AJ Barner.

Statistik Kunci Pertandingan

Kategori Seattle Seahawks New England Patriots Skor Akhir 29 13 Total Yards 368 312 Sacks 6 2 Turnovers 0 3

Gebrakan Bad Bunny di Halftime Show

Selain aksi di lapangan hijau, Apple Music Super Bowl LX Halftime Show mencuri perhatian dunia lewat penampilan Bad Bunny. Sang superstar asal Puerto Rico menjadi artis solo Latin pertama yang memimpin pertunjukan jeda babak dengan setlist yang didominasi bahasa Spanyol.

Kehadiran Lady Gaga sebagai tamu kejutan untuk membawakan kolaborasi ikonik, serta penampilan energik Ricky Martin, menjadikan pertunjukan tahun ini salah satu yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Secara ekonomi, penyelenggaraan Super Bowl LX di Santa Clara ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi hingga mencapai Rp9,5 triliun (Mata Uang Rupiah) bagi kawasan Bay Area.

Dengan kemenangan ini, New England Patriots harus menunda ambisi mereka untuk meraih gelar ketujuh yang akan menjadi rekor NFL. Sebaliknya, Seattle kini resmi masuk dalam jajaran tim elite dengan koleksi lebih dari satu cincin juara Super Bowl.