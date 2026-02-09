Chris Hemsworth dan Elsa Pataky Bicara Sport-Fandom

Pasangan selebriti Chris Hemsworth dan Elsa Pataky mengungkap hobi olahraga mereka hingga keterlibatan dalam iklan ikonik Super Bowl LX.(IMDB)

DIKENAL sebagai pasangan yang atletis, Chris Hemsworth dan Elsa Pataky ternyata memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia olahraga. Dalam sebuah wawancara eksklusif, bintang Thor tersebut mengungkapkan mereka adalah tipe penggemar yang sangat menghargai performa atlet di level tertinggi.

“Tergantung olahraganya,” ujar Hemsworth saat ditanya mengenai seberapa fanatik mereka sebagai penonton. “Tetapi kapan pun ada keunggulan yang ditampilkan di puncak pencapaian seperti itu, sulit untuk memalingkan pandangan.”

Gemar Menonton UFC dan Surfing Bersama

Meski sering terlihat bugar di pusat kebugaran, Hemsworth menegaskan bahwa ia dan sang istri tidak bersikap kompetitif saat menonton pertandingan. Sebaliknya, mereka menikmati berbagai jenis cabang olahraga bersama-sama di rumah mereka di Australia.

“Kami banyak menonton UFC, bahkan Elsa sangat menyukai itu, dan kami juga menonton selancar profesional hingga sepak bola Australia,” jelas aktor berusia 42 tahun tersebut.

Debut Iklan di Super Bowl 2026

Kecintaan pasangan ini terhadap olahraga tahun ini dibawa ke level profesional. Hemsworth dan Pataky membintangi iklan baru Amazon yang dijadwalkan tayang selama gelaran Super Bowl LX. Dalam iklan bertema komedi tersebut, Hemsworth dikisahkan merasa curiga teknologi Alexa+ yang kini didukung AI generatif tengah merencanakan sesuatu terhadap dirinya.

Terkait tradisi menonton Super Bowl, Hemsworth mengakui intensitasnya sedikit berbeda sejak mereka pindah kembali ke Australia.

“Kami sempat tinggal di Amerika sebentar, tapi kami bukan penggemar fanatik yang terobsesi. Apalagi tinggal di Australia, euforianya tidak sebesar itu,” ungkap Hemsworth. “Namun, saya menyukai acaranya. Saat kami tinggal di Amerika, teman-teman sering mengadakan pesta Super Bowl, dan itu sangat istimewa. Sulit untuk tidak terhanyut dalam kemegahan acara dan bakat luar biasa yang ditampilkan.”

Pesona Global Super Bowl

Elsa Pataky, yang berasal dari Spanyol, mencatat popularitas American Football kini telah mendunia dan mulai merambah ke negara asalnya serta anak-anak mereka.

“Anak-anak kami juga mengetahuinya dan mereka selalu penasaran. Saya pikir ini menjadi semakin populer di mana pun di dunia, yang menurut saya luar biasa. Bahkan bagi saya yang berasal dari Spanyol, orang-orang di sana membicarakannya,” tambah Pataky.

Gelaran Super Bowl LX tahun ini mempertemukan New England Patriots melawan Seattle Seahawks di Levi's Stadium, Santa Clara. Selain pertandingan, acara ini juga dimeriahkan oleh jajaran musisi papan atas seperti Green Day, Charlie Puth, hingga Bad Bunny, menjadikannya tontonan wajib bagi jutaan orang, termasuk keluarga Hemsworth. (People/Z-2)