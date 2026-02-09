Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Profil Kenneth Walker III: Running Back Pertama Peraih MVP Super Bowl Sejak 1998

Ilustrasi(seahawks.com)

 

SEJARAH besar tercipta di Levi's Stadium, Santa Clara, California. Running back Seattle Seahawks, Kenneth Walker III, dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) Super Bowl LX setelah membawa timnya menumbangkan New England Patriots dengan skor 29-13 pada Minggu (8/2/2026) waktu setempat.

Gelar MVP yang diraih Walker III menjadi sangat istimewa bagi dunia NFL. Pasalnya, ia adalah running back pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sejak Terrell Davis melakukannya pada tahun 1998 silam. Selama hampir tiga dekade, gelar MVP Super Bowl selalu didominasi oleh pemain di posisi quarterback.

Walker III tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 135 rushing yards dan mencetak satu touchdown penting di kuarter ketiga. Ketangguhannya dalam membelah pertahanan Patriots menjadi kunci utama kemenangan Seahawks, sekaligus memberikan trofi Vince Lombardi kedua bagi publik Seattle.

Baca juga : Hasil Super Bowl 2026: Seattle Seahawks Juara Usai Bungkam Patriots 29-13

Kutipan MVP: "This is for the city of Seattle. We've waited a long time for this and we never stopped believing," tegas Kenneth Walker III saat prosesi penyerahan trofi.

Statistik Kunci Kenneth Walker III di Super Bowl LX

Kategori Statistik Hasil
Rushing Yards 135
Touchdowns 1
Average per Carry 5.4

Keberhasilan ini juga menjadi ajang balas dendam yang manis bagi Seattle Seahawks. Setelah kalah secara dramatis dari Patriots di Super Bowl 2015, Seattle akhirnya mampu membuktikan kualitasnya di bawah kepemimpinan pelatih Mike Macdonald.

Perayaan gelar juara ini diperkirakan akan berlanjut dengan parade besar di Seattle. Selain prestasi di lapangan, Super Bowl LX juga mencatat rekor ekonomi dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp9,5 triliun (Mata Uang Rupiah) di kawasan Bay Area selama pekan pertandingan berlangsung.

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi



Editor : Indrastuti
