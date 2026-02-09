Hasil Super Bowl LX: Pertahanan Dark Side Bawa Seahawks Juara Usai Tekuk Patriots

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LINI pertahanan Seattle Seahawks yang dijuluki "Dark Side" tampil dominan untuk membawa timnya merengkuh gelar juara Super Bowl LX. Dalam laga yang berlangsung di Levi's Stadium, Santa Clara, Senin (9/2/2026) pagi WIB, Seahawks sukses membungkam New England Patriots dengan skor meyakinkan 29-13.
Kemenangan ini menjadi bukti kejeniusan taktik pelatih kepala Mike Macdonald yang fokus membangun kekuatan pada sektor pertahanan. Sepanjang empat kuarter, quarterback Patriots, Drake Maye, berada di bawah tekanan konstan dan dipaksa melakukan banyak kesalahan fundamental.
"They really proved the 'Dark Side' moniker today. This is going into the history books. We loved our guys, they made this vision a reality on the field," kata Mike Macdonald usai pertandingan.
Statistik mencatat lini belakang Seattle berhasil melakukan enam kali sack terhadap Drake Maye. Tekanan ini membuat koordinasi serangan Patriots berantakan, yang berujung pada tiga kali turnover. Salah satu momen paling menentukan adalah interception return sejauh 45 yard oleh Uchenna Nwosu yang berbuah touchdown di kuarter terakhir.
Selain Nwosu, penampilan disiplin dari cornerbacks Seattle juga patut diacungi jempol. Mereka berhasil mengisolasi penerima lebar (wide receiver) utama Patriots, sehingga memaksa Drake Maye melakukan lemparan-lemparan berisiko yang akhirnya mudah dipatahkan.
|Statistik Pertahanan
|Seattle Seahawks
|New England Patriots
|Sacks
|6
|2
|Interceptions
|1
|0
|Forced Fumbles
|2
|0
|Points Allowed
|13
|29
Kemenangan ini tidak hanya membawa trofi Vince Lombardi kembali ke Seattle, tetapi juga mengukuhkan reputasi pertahanan mereka sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah modern NFL. Keberhasilan ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi bagi kawasan Bay Area mencapai Rp9,5 triliun (Mata Uang Rupiah) melalui kunjungan penggemar dari kedua belah pihak.
Peluncuran identitas visual tim dilakukan secara tidak biasa, yakni melalui tayangan iklan pada ajang Super Bowl, menandai keseriusan Cadillac memasuki panggung balap Formula 1.
Kenneth Walker III jadi Running Back pertama peraih MVP Super Bowl sejak 1998 usai bawa Seattle Seahawks juara. Simak profil dan statistiknya.
Seattle Seahawks resmi menjadi juara Super Bowl LX 2026 usai menumbangkan New England Patriots. Penantian 12 tahun berakhir di Levi's Stadium.
Seattle Seahawks juara Super Bowl LX 2026 setelah mengalahkan New England Patriots. Kenneth Walker III jadi MVP, Bad Bunny guncang halftime show.
Pasangan selebriti Chris Hemsworth dan Elsa Pataky mengungkap hobi olahraga mereka hingga keterlibatan dalam iklan ikonik Super Bowl LX.
Seattle Seahawks resmi menjadi juara Super Bowl LX 2026 usai menumbangkan New England Patriots. Penantian 12 tahun berakhir di Levi's Stadium.
Seattle Seahawks juara Super Bowl LX 2026 setelah mengalahkan New England Patriots. Kenneth Walker III jadi MVP, Bad Bunny guncang halftime show.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved