LINI pertahanan Seattle Seahawks yang dijuluki "Dark Side" tampil dominan untuk membawa timnya merengkuh gelar juara Super Bowl LX. Dalam laga yang berlangsung di Levi's Stadium, Santa Clara, Senin (9/2/2026) pagi WIB, Seahawks sukses membungkam New England Patriots dengan skor meyakinkan 29-13.

Kemenangan ini menjadi bukti kejeniusan taktik pelatih kepala Mike Macdonald yang fokus membangun kekuatan pada sektor pertahanan. Sepanjang empat kuarter, quarterback Patriots, Drake Maye, berada di bawah tekanan konstan dan dipaksa melakukan banyak kesalahan fundamental.

"They really proved the 'Dark Side' moniker today. This is going into the history books. We loved our guys, they made this vision a reality on the field," kata Mike Macdonald usai pertandingan.

Dominasi Lini Belakang Seattle

Statistik mencatat lini belakang Seattle berhasil melakukan enam kali sack terhadap Drake Maye. Tekanan ini membuat koordinasi serangan Patriots berantakan, yang berujung pada tiga kali turnover. Salah satu momen paling menentukan adalah interception return sejauh 45 yard oleh Uchenna Nwosu yang berbuah touchdown di kuarter terakhir.

Selain Nwosu, penampilan disiplin dari cornerbacks Seattle juga patut diacungi jempol. Mereka berhasil mengisolasi penerima lebar (wide receiver) utama Patriots, sehingga memaksa Drake Maye melakukan lemparan-lemparan berisiko yang akhirnya mudah dipatahkan.

Data Statistik Pertahanan Super Bowl LX

Statistik Pertahanan Seattle Seahawks New England Patriots Sacks 6 2 Interceptions 1 0 Forced Fumbles 2 0 Points Allowed 13 29

Kemenangan ini tidak hanya membawa trofi Vince Lombardi kembali ke Seattle, tetapi juga mengukuhkan reputasi pertahanan mereka sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah modern NFL. Keberhasilan ini diperkirakan memberikan dampak ekonomi bagi kawasan Bay Area mencapai Rp9,5 triliun (Mata Uang Rupiah) melalui kunjungan penggemar dari kedua belah pihak.