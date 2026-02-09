Seahawks Juara Super Bowl 2026 Kalahkan Patriots 29-13 di Santa Clara

Ilustrasi(seahawks.com)

SEATTLE Seahawks resmi mengukuhkan diri sebagai penguasa NFL setelah memenangkan laga Super Bowl LX. Bertanding di Levi's Stadium, Santa Clara, California, pada Minggu (8/2/2026) malam waktu setempat, Seahawks sukses menumbangkan New England Patriots dengan skor akhir 29-13.

Kemenangan ini menandai berakhirnya penantian 12 tahun Seattle untuk kembali mengangkat trofi Vince Lombardi. Hasil ini juga menjadi balasan setimpal atas kekalahan menyakitkan yang mereka alami dari Patriots pada Super Bowl XLIX tahun 2015 silam.

Dominasi Seahawks dimulai sejak kuarter kedua melalui ketangguhan lini pertahanan mereka. Quarterback Patriots, Drake Maye, tidak diberikan ruang gerak dan harus menerima enam kali sack sepanjang pertandingan. Momen krusial terjadi saat linebacker Uchenna Nwosu melakukan interception yang membawa bola sejauh 45 yard untuk touchdown penentu di kuarter keempat.

Kenneth Walker III Raih MVP

Running back Kenneth Walker III dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) Super Bowl LX. Walker tampil fenomenal dengan mencatatkan 135 rushing yards dan satu touchdown. Prestasi ini menjadikannya running back pertama yang meraih gelar MVP Super Bowl sejak 1998, mematahkan dominasi posisi quarterback.

Pelatih kepala Seahawks, Mike Macdonald, memuji mentalitas anak asuhnya yang tampil tenang di bawah tekanan besar. "Kami datang ke sini dengan satu misi, yaitu membawa pulang trofi ini ke Seattle. Pertahanan kami bermain luar biasa malam ini," ungkap Macdonald.

Dampak Ekonomi Super Bowl LX

Penyelenggaraan Super Bowl di Santa Clara tahun ini tidak hanya sukses secara prestasi, tetapi juga secara finansial. Berdasarkan data otoritas setempat, perputaran ekonomi selama pekan pertandingan diperkirakan menembus angka Rp9,5 triliun (Mata Uang Rupiah). Angka ini didorong oleh membeludaknya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke kawasan Bay Area.

Dengan hasil ini, Seattle Seahawks kini mengoleksi dua gelar juara Super Bowl sepanjang sejarah klub. Sementara bagi New England Patriots, kekalahan ini memaksa mereka menunda ambisi untuk meraih gelar juara ketujuh mereka.