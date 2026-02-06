Cetak Sejarah, Bad Bunny Jadi Artis Pertama yang Tampil Full Bahasa Spanyol di Super Bowl

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
RAPPER asal Puerto Rico, Bad Bunny, siap mengukir sejarah baru di panggung Super Bowl Half Time Show, Minggu (8/2). Musisi yang baru saja memenangkan kategori Album of the Year di Grammy Awards ini akan menjadi artis pertama yang membawakan seluruh pertunjukan tengah main tersebut dalam Bahasa Spanyol.
Meski terlihat santai saat konferensi pers dengan balutan mantel bulu tiruan, Bad Bunny mengakui dirinya diliputi ketegangan luar biasa. "Semalam saya tidak bisa tidur," ungkapnya. Ia mengaku sering terbangun pukul 4 pagi hanya karena memikirkan penampilannya di panggung terbesar dunia tersebut.
Penunjukan bintang bernama asli Benito Antonio Martínez Ocasio ini memicu gelombang protes dari kalangan media sayap kanan di Amerika Serikat. Hal ini menyusul sikap kritis Bad Bunny terhadap kebijakan imigrasi Donald Trump. Bahkan, organisasi konservatif dikabarkan merencanakan pertunjukan alternatif yang menampilkan musisi Kid Rock sebagai tandingan.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, turut memberikan komentar pedas. "Saya rasa Presiden akan jauh lebih memilih penampilan Kid Rock daripada Bad Bunny, saya harus katakan itu," ujar Leavitt pada Kamis (5/2).
Menanggapi ketegangan tersebut, Bad Bunny memilih untuk tidak terpancing. Ia justru mengisyaratkan bahwa penampilannya akan membawa pesan persatuan.
"Saya tahu dunia akan bahagia hari Minggu ini, mereka akan bersenang-senang, mereka akan menari dan menikmati waktu yang menyenangkan," kata sang musisi.
Persiapan segmen 13 menit ini dilakukan di sela-sela tur dunia yang padat. Tekanan besar tersebut bahkan membuatnya harus berhenti sejenak dari hobi bermain domino. "Dalam tiga permainan terakhir, saya dapat skor nol. Saya perlu bicara dengan terapis saya," candanya.
Di akhir sesi, Bad Bunny merefleksikan perjalanannya dari seorang pengemas barang di toko kelontong hingga menjadi bintang global. Ia menekankan pentingnya rasa bangga terhadap asal-usul.
"Anda harus selalu bangga dengan siapa diri Anda dan merasa nyaman menjadi diri sendiri. Merasa banggalah dengan sejarah tempat Anda berasal, tetapi jangan biarkan hal itu membatasi diri Anda," tegasnya.
Selain Bad Bunny, Super Bowl LX juga akan dimeriahkan Charlie Puth yang akan membawakan lagu kebangsaan AS, The Star-Spangled Banner. Selain itu, Coco Jones akan menyanyikan Lift Every Voice, serta bintang country Brandi Carlile yang akan membawakan America the Beautiful.
Pertunjukan Super Bowl Half Time Show diperkirakan akan ditonton oleh lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Bagi penggemar di Indonesia, pertunjukan ini biasanya dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi NFL sesaat setelah siaran langsung berakhir. (BBC/Z-2)
Bagi ratusan juta orang di seluruh penjuru bumi, Super Bowl adalah hari libur nasional de facto yang melintasi batas negara bukan sekadar pertandingan final sepak bola Amerika (NFL).
Bad Bunny mencetak sejarah sebagai artis pertama yang tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol di Super Bowl. Ia berkolaborasi dengan Lady Gaga.
Seattle Seahawks juara Super Bowl LX 2026 setelah mengalahkan New England Patriots. Kenneth Walker III jadi MVP, Bad Bunny guncang halftime show.
Green Day tampil memeriahkan acara pembukaan Super Bowl LX di Levi’s Stadium, California, Minggu (8/2).
Bad Bunny dijadwalkan menjadi artis pertama yang tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol sepanjang sejarah Half Time Super Bowl.
Bad Bunny mencetak sejarah sebagai artis pertama yang tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol di Super Bowl. Ia berkolaborasi dengan Lady Gaga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved