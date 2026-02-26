Persiapan Total King Nassar Jelang Konser Tunggal 2026

King Nassar(Instagram @kingnassar88)

PENYANYI dangdut, King Nassar, tengah melakukan persiapan intensif menyambut konser tunggalnya yang dijadwalkan berlangsung pada tahun ini. Fokus utama Nassar saat ini adalah menjaga stamina dan membentuk postur tubuh agar tetap bugar saat tampil di hadapan para penggemarnya nanti.

Salah satu upaya yang dilakukan pelantun lagu Seperti Mati Lampu ini adalah dengan rutin berolahraga selama bulan puasa.

Nassar mengungkapkan bahwa dirinya menargetkan penurunan berat badan sebanyak 10 kilogram demi mendukung aksi panggungnya yang dikenal sangat energik.

Baca juga : Rindu Panggung, Para Musikus ini Ngamen di Etalase Toko

"Jadi badannya biar bagus. Target turun 10 kilo lagi jadi badannya biar bagus karena kan mau konser," ujar Nassar, dikutip Kamis (26/2)

Konsep pertunjukan yang diusung Nassar memang menuntut ketahanan fisik yang prima.

Ia dikenal sebagai penyanyi yang atraktif dan kerap melakukan aksi panggung yang memacu adrenalin, bahkan tidak jarang menuruti permintaan penggemar untuk melakukan aksi ekstrem seperti memanjat tiang panggung.

Baca juga : Mick Jagger Baca Puisi di Ulang Tahun Royal Albert Hall

Menurut Nassar, aksi tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya bernyanyinya. Ia merasa bahwa penonton telah memiliki ekspektasi tinggi terhadap penampilannya yang tidak biasa.

"Aku kalau nyanyi sudah seperti anarkis. Nanti pindah ke sini, nanti pindah ke sini, karena penonton maunya aku begitu. Kalau aku bernyanyi serius seperti penyanyi normal pada umumnya, mereka pasti bingung," jelasnya.

Selain fisik, kesiapan teknis juga menjadi perhatian serius bagi jebolan Kontes Dangdut Indonesia ini.

Untuk mengantisipasi perubahan daftar lagu (setlist) yang sering dilakukan secara spontan saat konser berlangsung, Nassar memutuskan untuk membawa pemain musik pengiring sendiri.

Hal ini dilakukan karena ia terbiasa mengubah urutan lagu berdasarkan suasana penonton di lokasi konser agar interaksi tetap terjaga.

"Makanya aku bawa band sendiri karena mereka yang mengerti. Kalau menggunakan tim musik orang lain, kita beri arahan (briefing) dulu. Tapi Alhamdulillah, sejauh ini semua tim musik selalu bisa menyesuaikan," tambahnya.

Bagi Nassar, dedikasi dan persiapan matang ini merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang penghibur.

Ia mengaku sangat bersyukur atas dukungan besar yang terus diberikan oleh para penggemar setianya. Baginya, antusiasme penonton merupakan penghargaan tertinggi dalam perjalanan karier musiknya.

"Itu buat aku suatu penghargaan yang baik, apresiasi buat aku berhasil menjadi penghibur," tutup Nassar.

Dengan kombinasi kesiapan fisik, fleksibilitas musikalitas, dan dukungan penggemar, konser tunggal King Nassar pada 2026 mendatang diharapkan mampu menjadi perhelatan yang memuaskan dan berkesan bagi para penikmat musik dangdut di tanah air. (Ant/Z-1)