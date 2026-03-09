Waspada Penipuan Tiket Konser BTS, Arirang World Tour 2026

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
ANTUSIASME tinggi para penggemar grup idola K-Pop, BTS, kembali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber. Menyusul pengumuman tur dunia bertajuk Arirang, yang dijadwalkan pada 2026, peneliti keamanan dari Kaspersky menemukan adanya kampanye penipuan masif yang menargetkan para ARMY (sebutan untuk penggemar BTS).
Modus operasional yang digunakan adalah dengan menciptakan situs web palsu yang meniru platform fandom resmi, Weverse.
Situs-situs tersebut dirancang sedemikian rupa untuk memikat penggemar agar melakukan pembelian tiket keanggotaan (membership) yang sebenarnya tidak pernah ada.
Selain kehilangan uang dari transaksi awal, para korban juga menghadapi risiko kerugian finansial yang lebih besar dalam jangka panjang.
Peneliti Kaspersky mengungkapkan bahwa kredensial keuangan yang dicuri melalui halaman pembayaran palsu sering kali dimanfaatkan oleh peretas untuk memperluas serangan mereka.
Lebih lanjut, data pribadi yang dikumpulkan melalui situs phishing tersebut berisiko dijual di dark web untuk digunakan dalam serangan yang lebih tertarget.
Kredensial yang bocor memungkinkan penjahat siber menciptakan skema penipuan yang sangat personal, mengubah korban menjadi target jangka panjang untuk penipuan identitas.
Adrian Hia, Managing Director Asia Pasifik di Kaspersky, menekankan bahwa masa penantian konser besar sering kali menjadi peluang ideal bagi penjahat siber karena faktor emosional penggemar.
“Masa antusiasme dan antisipasi menjelang konser selebriti sayangnya juga menciptakan peluang ideal bagi penjahat siber. Mereka sering memanfaatkan perasaan gembira dan urgensi yang dialami individu karena hal itu dapat mengesampingkan rasa waspada kita dan mengurangi kecenderungan kita untuk mengobservasi. Saat kita memasuki 2026 dengan banyaknya konser pop yang direncanakan di kawasan Asia Pasifik, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dan mengambil langkah proaktif dalam melindungi diri kita dari penipuan ini, terutama karena AI terus meningkatkan kemampuan penipuan mereka,” papar Adrian.
Untuk menghindari jatuhnya korban lebih lanjut, Kaspersky memberikan beberapa rekomendasi langkah keamanan bagi masyarakat:
Pihak keamanan mengingatkan bahwa situs-situs penipuan ini sama sekali tidak memiliki afiliasi dengan HYBE, BTS, maupun platform resmi Weverse.
Kehati-hatian digital menjadi kunci utama bagi para penggemar dalam menyambut euforia tur dunia di tahun mendatang. (Z-1)
Viral video Jennie Blackpink dikerumuni pemburu tanda tangan di Paris. Simak kronologi dan fakta di balik tuduhan yang menimpa sang idol.
Tampil di Tokyo Dome, Wendy Red Velvet Jadi Pembuka Laga World Baseball Classic 2026
Pengumuman besar tersebut disampaikan langsung oleh pendiri sekaligus produser eksekutif YG Entertainment, Yang Hyun-suk, melalui sebuah video di YouTube resmi
Rose Blackpink cetak sejarah sebagai artis K-Pop pertama yang menang di Brit Awards 2026 lewat lagu APT. Cek daftar pemenang lengkapnya di sini!
Blackpink resmi comeback dengan MV GO dan mini album Deadline. Simak detail konsep futuristik dan rekor 100 juta subscribers YouTube mereka di sini.
Tur ini dirancang secara masif dengan target lebih dari 160 kota di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu perhelatan musik terbesar yang pernah digelar di tanah air.
King Nassar mengungkapkan bahwa dirinya menargetkan penurunan berat badan sebanyak 10 kilogram demi mendukung aksi panggungnya yang dikenal sangat energik.
Bagi Sajama Cut, konsistensi Recollecting adalah bentuk tanggung jawab untuk memberikan sorotan pada karya-karya yang sering kali luput dari arus utama.
Westlife tampil di Indonesia dalam konser bertajuk A Gala Evening, yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), BSD City, Selasa (10/2) malam.
Bad Bunny dijadwalkan menjadi artis pertama yang tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol sepanjang sejarah Half Time Super Bowl.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved