Waspada Penipuan Tiket Konser BTS, Arirang World Tour 2026

ANTUSIASME tinggi para penggemar grup idola K-Pop, BTS, kembali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber. Menyusul pengumuman tur dunia bertajuk Arirang, yang dijadwalkan pada 2026, peneliti keamanan dari Kaspersky menemukan adanya kampanye penipuan masif yang menargetkan para ARMY (sebutan untuk penggemar BTS).

Modus operasional yang digunakan adalah dengan menciptakan situs web palsu yang meniru platform fandom resmi, Weverse.

Situs-situs tersebut dirancang sedemikian rupa untuk memikat penggemar agar melakukan pembelian tiket keanggotaan (membership) yang sebenarnya tidak pernah ada.

Bahaya Pencurian Data dan Kerugian Finansial

Selain kehilangan uang dari transaksi awal, para korban juga menghadapi risiko kerugian finansial yang lebih besar dalam jangka panjang.

Peneliti Kaspersky mengungkapkan bahwa kredensial keuangan yang dicuri melalui halaman pembayaran palsu sering kali dimanfaatkan oleh peretas untuk memperluas serangan mereka.

Lebih lanjut, data pribadi yang dikumpulkan melalui situs phishing tersebut berisiko dijual di dark web untuk digunakan dalam serangan yang lebih tertarget.

Kredensial yang bocor memungkinkan penjahat siber menciptakan skema penipuan yang sangat personal, mengubah korban menjadi target jangka panjang untuk penipuan identitas.

Adrian Hia, Managing Director Asia Pasifik di Kaspersky, menekankan bahwa masa penantian konser besar sering kali menjadi peluang ideal bagi penjahat siber karena faktor emosional penggemar.

“Masa antusiasme dan antisipasi menjelang konser selebriti sayangnya juga menciptakan peluang ideal bagi penjahat siber. Mereka sering memanfaatkan perasaan gembira dan urgensi yang dialami individu karena hal itu dapat mengesampingkan rasa waspada kita dan mengurangi kecenderungan kita untuk mengobservasi. Saat kita memasuki 2026 dengan banyaknya konser pop yang direncanakan di kawasan Asia Pasifik, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dan mengambil langkah proaktif dalam melindungi diri kita dari penipuan ini, terutama karena AI terus meningkatkan kemampuan penipuan mereka,” papar Adrian.

Langkah Proaktif Melindungi Diri

Untuk menghindari jatuhnya korban lebih lanjut, Kaspersky memberikan beberapa rekomendasi langkah keamanan bagi masyarakat:

Verifikasi Situs: Selalu periksa kembali URL dan ejaan nama merek untuk memastikan situs tersebut merupakan pengecer resmi.

Gunakan Metode Pembayaran Terpercaya: Prioritaskan platform pembayaran yang aman saat bertransaksi daring.

Aktifkan Otentikasi Dua Faktor (2FA): Terapkan 2FA pada layanan perbankan dan pantau laporan rekening secara berkala untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.

Gunakan Solusi Keamanan: Pasang perlindungan keamanan andal yang mampu mendeteksi halaman berbahaya dan memblokir upaya *phishing* secara otomatis.

Pihak keamanan mengingatkan bahwa situs-situs penipuan ini sama sekali tidak memiliki afiliasi dengan HYBE, BTS, maupun platform resmi Weverse.

Kehati-hatian digital menjadi kunci utama bagi para penggemar dalam menyambut euforia tur dunia di tahun mendatang. (Z-1)