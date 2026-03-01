Rose Blackpink Cetak Sejarah, Jadi Artis K-Pop Pertama Menang di Brit Awards 2026!

Rose Blackpink cetak sejarah sebagai artis K-Pop pertama yang menang di Brit Awards 2026 lewat lagu APT.(Dok. Instagram)

Panggung Brit Awards 2026 di Co-op Live Arena, Manchester, menjadi saksi sejarah baru bagi industri musik global. Rose Blackpink, bersama superstar Bruno Mars, berhasil memenangkan kategori International Song of the Year melalui lagu kolaborasi mereka yang viral, "APT".

Kemenangan ini menjadikan Rose sebagai artis K-Pop pertama yang berhasil membawa pulang trofi di ajang penghargaan musik paling bergengsi di Inggris tersebut. Lagu "APT" mengalahkan sejumlah pesaing berat seperti Taylor Swift dengan "The Fate of Ophelia" dan Sabrina Carpenter dengan "Manchild".

Daftar Pemenang Utama Brit Awards 2026:

Kategori Pemenang International Song of the Year Rosé & Bruno Mars - "APT" Artist of the Year Olivia Dean Album of the Year Olivia Dean - "The Art of Loving" Song of the Year Sam Fender ft. Olivia Dean - "Rein Me In" International Artist of the Year Rosalía

Pidato Emosional untuk Jadi Artis K-Pop Pertama Menang di Brit Awards 2026

Dalam balutan gaun hitam asimetris yang elegan, Rose naik ke atas panggung dengan penuh haru. Dalam pidatonya, ia tidak hanya berterima kasih kepada Bruno Mars sebagai mentornya, tetapi juga memberikan pesan menyentuh untuk rekan grupnya di Blackpink.

"Saya ingin memberikan penghormatan kepada Jadi Artis K-Pop Pertama Menang di Brit Awards 2026. Jennie, Jisoo, dan Lisa, aku sangat mencintai kalian. Terima kasih karena selalu menginspirasiku," ujar Rose yang disambut sorakan meriah dari penonton di Manchester.

Kemenangan ini melengkapi kesuksesan lagu "APT" yang sebelumnya telah memecahkan rekor sebagai lagu K-Pop dengan durasi terlama di Billboard Hot 100 selama 45 minggu. Kolaborasi ini dianggap berhasil menjembatani musik pop Barat dengan budaya pop Korea secara sempurna.

Malam Kejayaan Olivia Dean dan Lokasi Baru

Selain kemenangan bersejarah Rosé, Brit Awards 2026 juga menjadi malam kejayaan bagi Olivia Dean. Penyanyi asal Inggris tersebut mendominasi dengan memenangkan empat trofi utama, termasuk Artist of the Year dan Best Pop Act.

Acara tahun ini mencatatkan rekor tersendiri karena untuk pertama kalinya dalam 46 tahun sejarah penyelenggaraannya, Brit Awards digelar di luar kota London. Pemilihan Manchester sebagai tuan rumah dianggap sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan budaya musik di Inggris Raya, dengan Co-op Live Arena sebagai pusat perhatian dunia pada Sabtu malam (28/2) waktu setempat. (BBC/Z-10)