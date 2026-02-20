Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
INDUSTRI musik dunia mencatatkan sejarah baru pada 2025. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh badan industri rekaman global, IFPI, bintang-bintang K-Pop secara mengejutkan berhasil menguasai daftar lagu terpopuler di dunia, menggeser dominasi tradisional artis-artis Amerika Utara dan Eropa.
Penyanyi utama Blackpink, Rosé, mencatatkan prestasi fenomenal lewat kolaborasinya bersama Bruno Mars dalam lagu hit APT.
Lagu ini dinobatkan sebagai rilisan paling sukses di seluruh dunia sepanjang 2025, setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 2 miliar aliran (streaming).
Pencapaian Rosé menandai momen krusial dalam industri musik modern. Ini adalah kali pertama sebuah lagu dengan lirik non-Inggris berhasil memuncaki tangga lagu global tahunan IFPI sejak daftar ini mulai dipublikasikan pada tahun 2007.
Meski sebagian besar dinyanyikan dalam bahasa Inggris, APT dibuka dengan narasi bahasa Korea yang merujuk pada permainan minum populer di Korea Selatan:
"Permainan acak favorit Chaeyoung. Permainan acak. Permainan dimulai." Bagian korus lagu ini juga terus mengulang kata "apateu"*, istilah Korea untuk apartemen.
CEO IFPI, Victoria Oakley, menyebut pencapaian ini sebagai titik balik yang luar biasa bagi industri.
"Ini adalah momen bersejarah," ujar Oakley, merujuk pada fakta bahwa ini adalah pertama kalinya tangga lagu IFPI dipuncaki oleh artis yang berasal dari luar wilayah Amerika Utara atau Eropa.
Kejutan lain datang dari posisi kedua yang ditempati oleh lagu Golden milik Huntr/x. Huntr/x bukanlah grup fisik, melainkan grup vokal animasi dari serial Netflix populer, KPop Demon Hunters.
Fenomena ini mempertegas pengaruh budaya pop Korea yang merambah ke berbagai medium hiburan. Rival mereka dalam serial tersebut, Saja Boys, juga berhasil menembus daftar Top 20 melalui lagu Soda Pop.
Di sisi lain, Bruno Mars membuktikan tajinya sebagai kolaborator paling sukses tahun ini. Selain bersama Rosé di posisi puncak, ia juga menempati peringkat keempat melalui duetnya dengan Lady Gaga dalam lagu Die With A Smile.
Menariknya, daftar lagu terpopuler 2025 masih didominasi oleh rilisan tahun-tahun sebelumnya. Delapan dari sepuluh lagu teratas merupakan karya yang dirilis sebelum 2025, termasuk Beautiful Things dari Benson Boone yang sebelumnya menduduki peringkat satu pada tahun 2024.
Kabar kurang menggembirakan datang dari industri musik Inggris. Untuk dua tahun berturut-turut, tidak ada satu pun artis asal Inggris yang berhasil menembus posisi 10 besar.
Capaian terbaik diraih oleh penyanyi Lola Young yang berada di posisi ke-11 melalui singel terobosannya, Messy.
Sementara itu, Taylor Swift, yang sebelumnya dinobatkan IFPI sebagai artis global terbesar 2025 secara keseluruhan, hanya menempatkan satu lagu di daftar Top 20 singel, yakni The Fate of Ophelia di posisi ke-19.
Setelah merilis daftar singel ini, IFPI dijadwalkan akan mengumumkan daftar 20 album terpopuler tahun 2025 pada hari ini, Jumat (20/2).
Bagi Pugar Restu Julian, Ramadan bukan hanya tentang satu warna atau tema tunggal.
Nisa Farella mengungkapkan bahwa lirik dalam single Legowo adalah representasi dari proses belajar berdamai dengan perasaan.
Tur ini dirancang secara masif dengan target lebih dari 160 kota di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu perhelatan musik terbesar yang pernah digelar di tanah air.
Kelima ikon musik itu adalah Michael Jackson, Freddy Mercury, Whitney Houston, John Lennon, dan Elvis Presley.
Melalui dinamika melodi yang ekspresif, Atarayo berhasil memotret momen ketika jarak antara dua hati perlahan terkikis dalam intensitas yang tenang namun hangat.
Nasida Ria dianggap merepresentasikan lintas generasi yang selaras dengan semangat teknologi yang inklusif dan tidak terbatas usia.
Grammy Awards ke-67 siap digelar di LA! Intip prediksi pemenang Album of the Year, peluang sejarah bagi Rosé (Blackpink), hingga daftar penampil bertabur bintang.
Rosé BLACKPINK jadi solois K-Pop pertama yang masuk nominasi utama Grammy. Simak keseruannya minum Somaek bareng Alex Cooper di episode spesial Call Her Daddy.
Kabar mengejutkan di akhir tahun ini datang dari Rose Blackpink.
Secara total, Rose meraih tiga nominasi, termasuk Best Pop Duo / Group Performance untuk kolaborasinya dengan Bruno Mars.
Suasana bahagia pun seketika menjadi haru saat Rose mengucap terima kasih kepada dirinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved