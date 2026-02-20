Rose dan Bruno Mars saat tampil di malam penghargaan Grammy.(AFP/KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA )

INDUSTRI musik dunia mencatatkan sejarah baru pada 2025. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh badan industri rekaman global, IFPI, bintang-bintang K-Pop secara mengejutkan berhasil menguasai daftar lagu terpopuler di dunia, menggeser dominasi tradisional artis-artis Amerika Utara dan Eropa.

Penyanyi utama Blackpink, Rosé, mencatatkan prestasi fenomenal lewat kolaborasinya bersama Bruno Mars dalam lagu hit APT.

Lagu ini dinobatkan sebagai rilisan paling sukses di seluruh dunia sepanjang 2025, setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 2 miliar aliran (streaming).

Sejarah Baru bagi Musik Non-Inggris

Pencapaian Rosé menandai momen krusial dalam industri musik modern. Ini adalah kali pertama sebuah lagu dengan lirik non-Inggris berhasil memuncaki tangga lagu global tahunan IFPI sejak daftar ini mulai dipublikasikan pada tahun 2007.

Meski sebagian besar dinyanyikan dalam bahasa Inggris, APT dibuka dengan narasi bahasa Korea yang merujuk pada permainan minum populer di Korea Selatan:

"Permainan acak favorit Chaeyoung. Permainan acak. Permainan dimulai." Bagian korus lagu ini juga terus mengulang kata "apateu"*, istilah Korea untuk apartemen.

CEO IFPI, Victoria Oakley, menyebut pencapaian ini sebagai titik balik yang luar biasa bagi industri.

"Ini adalah momen bersejarah," ujar Oakley, merujuk pada fakta bahwa ini adalah pertama kalinya tangga lagu IFPI dipuncaki oleh artis yang berasal dari luar wilayah Amerika Utara atau Eropa.

Fenomena Grup Animasi dan Kebangkitan K-Pop

Kejutan lain datang dari posisi kedua yang ditempati oleh lagu Golden milik Huntr/x. Huntr/x bukanlah grup fisik, melainkan grup vokal animasi dari serial Netflix populer, KPop Demon Hunters.

Fenomena ini mempertegas pengaruh budaya pop Korea yang merambah ke berbagai medium hiburan. Rival mereka dalam serial tersebut, Saja Boys, juga berhasil menembus daftar Top 20 melalui lagu Soda Pop.

Di sisi lain, Bruno Mars membuktikan tajinya sebagai kolaborator paling sukses tahun ini. Selain bersama Rosé di posisi puncak, ia juga menempati peringkat keempat melalui duetnya dengan Lady Gaga dalam lagu Die With A Smile.

Dominasi Lagu Lama dan Absennya Musisi Inggris

Menariknya, daftar lagu terpopuler 2025 masih didominasi oleh rilisan tahun-tahun sebelumnya. Delapan dari sepuluh lagu teratas merupakan karya yang dirilis sebelum 2025, termasuk Beautiful Things dari Benson Boone yang sebelumnya menduduki peringkat satu pada tahun 2024.

Kabar kurang menggembirakan datang dari industri musik Inggris. Untuk dua tahun berturut-turut, tidak ada satu pun artis asal Inggris yang berhasil menembus posisi 10 besar.

Capaian terbaik diraih oleh penyanyi Lola Young yang berada di posisi ke-11 melalui singel terobosannya, Messy.

Sementara itu, Taylor Swift, yang sebelumnya dinobatkan IFPI sebagai artis global terbesar 2025 secara keseluruhan, hanya menempatkan satu lagu di daftar Top 20 singel, yakni The Fate of Ophelia di posisi ke-19.

Setelah merilis daftar singel ini, IFPI dijadwalkan akan mengumumkan daftar 20 album terpopuler tahun 2025 pada hari ini, Jumat (20/2).

Daftar 20 Besar Singel Global 2025 (IFPI):