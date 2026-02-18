Semangat Mega Crew di Panggung K-Pop Academy 2026: Tiga Minggu Belajar Menjadi Idola

K-Pop Academy(MI/HO)

KOREAN Cultural Center Indonesia (KCCI) kembali menuntaskan program K-Pop Academy 2026 dengan catatan membanggakan. Program tahunan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk merasakan ketatnya dunia pelatihan idola K-Pop langsung di Indonesia.

Selama tiga minggu penuh, para peserta menjalani program intensif yang mengadopsi sistem pelatihan idola di Korea Selatan.

Meskipun periode pelatihan tergolong singkat, dedikasi yang ditunjukkan oleh para peserta tidak surut. Mereka ditantang untuk menguasai koreografi dan vokal dari berbagai lagu populer dalam waktu yang sangat terbatas.

Baca juga : Akademi K-Pop Gandeng Kampus dan Komunitas di Jakarta

Puncak dari kerja keras tersebut tersaji dalam gelaran Showcase K-Pop Academy 2026 yang dilaksanakan pada 13 Februari 2026 di KOREA 360, Jakarta.

Panggung ini menjadi bukti nyata kegigihan mereka dalam menerjemahkan semangat Hallyu ke dalam sebuah pertunjukan yang apik.

Dominasi Lagu Lintas Generasi

Dalam pertunjukan tersebut, para peserta membawakan repertoar lagu yang cukup beragam, mulai dari grup pendatang baru hingga megabintang global.

Baca juga : Hotblast Juara K-Pop Cover Dance Festival

Dari kategori generasi kelima, lagu-lagu milik CORTIS, Hearts2Hearts, dan BABYMONSTER mengguncang panggung dengan energi baru.

Tidak ketinggalan, karya dari generasi keempat seperti Stray Kids, serta lagu-lagu yang meraih popularitas global milik Jennie BLACKPINK dan BTS turut dibawakan secara memukau.

Seluruh karya tersebut diinterpretasikan ulang melalui penampilan cover dalam format mega crew. Format ini menuntut sinkronisasi tingkat tinggi dan kerja sama tim yang solid, serupa dengan standar performa grup idola profesional di Korea.

Direktur KCCI, Kim Yong Woon, memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian para peserta tahun ini. Dia menyoroti bagaimana musik K-Pop mampu menjadi jembatan positif bagi pengembangan bakat generasi muda Indonesia.

“Para peserta membawakan lagu-lagu dari beragam artis K-Pop yang menarik perhatian global, seperti BTS, Jennie BLACKPINK, Stray Kids, dan lain-lain,” kata Kim Yong Woon.

Sarana Pengembangan Bakat

KCCI memandang fenomena Hallyu, khususnya K-Pop, bukan sekadar tren hiburan, melainkan sarana positif untuk mengasah kreativitas dan kedisiplinan.

Melalui K-Pop Academy, diharapkan masyarakat luas mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai proses kreatif di balik industri musik Korea.

Program ini pun ditutup dengan harapan besar agar K-Pop Academy terus menjadi rujukan utama bagi pengenalan budaya K-Pop di Indonesia di masa mendatang. (Z-1)