Pameran Semarak Lentera: Eksplorasi Batik dengan Sutra Jinju

Pameran Semarak Lentera

KOTA Jinju, Korea Selatan, dikenal sebagai salah satu dari lima produsen sutra terbaik di dunia. Sejak 1912, 80% sutra Korea dihasilkan dari kota ini, menjadikannya warisan budaya sekaligus karya seni tradisional.

Setiap tahun Jinju menggelar Pameran Sutra, dan pada 2025 untuk pertama kalinya acara ini hadir di Jakarta lewat dukungan Korean Cultural Center Indonesia (KCCI).

Bertajuk “Semarak Lentera”, pameran berlangsung di KCCI Jakarta pada 1 September – 17 Oktober 2025.

Wakil Duta Besar Republik Korea, Park Soo-deok, menegaskan pameran ini membuka peluang kolaborasi budaya. “Ke depan, kami berharap bisa memproduksi batik dengan menggunakan sutra Jinju,” ujarnya di KCCI Jakarta.

Direktur Eksekutif Museum dan Cagar Budaya Indonesia Heritage Agency, Indira Estiyanti Nurjadi, menyambut positif gagasan tersebut. Ia menilai kota-kota seperti Lasem, Pekalongan, dan Solo berpotensi besar.

“Daerah-daerah ini sudah lama dikenal sebagai produsen batik berkualitas dunia. Kolaborasi dengan Jinju akan memperkaya tradisi tersebut,” katanya.

Ciri khas pameran adalah lentera dari kain sutra Jinju, ikon tradisional yang merepresentasikan identitas budaya kota tersebut. Pameran kali ini menjadi yang pertama menampilkan lentera sutra Jinju di Indonesia.

“Pameran ini membuka kesempatan istimewa untuk mempererat hubungan budaya Korea dan Indonesia,” tutup Indira. (RO/Z-10)